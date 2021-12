Președintele Intel, Pat Gelsinger, a declarat că deficitul global de aprovizionare din cauza pandemiei va continua până în 2023. Noile fabrici care urmează să fie construite ar putea atenua problema.

Lipsa de semiconductori experimentată cu efectul pandemiei continuă să afecteze industrii precum consolele, plăcile grafice și procesoarele în mare măsură. CEO-ul Intel, Pat Gelsinger, a făcut noi declarații despre industrie.

Se fac noi investiții pentru creșterea producției

Declarând că industria semiconductoarelor creștea cu o rată de 5% pe an înainte de pandemie, Gelsinger a spus: „Covid a perturbat lanțurile de aprovizionare și le-a adus la un nivel negativ. Cererea a crescut la 20% de la an la an, iar această cerere în plină expansiune continuat, cu lanțurile de aprovizionare întrerupte creând un decalaj uriaș„.

Intel, care lucrează în parteneriat cu TSMC din cauza problemelor întâmpinate în sector, intenționează, de asemenea, să crească producția în Malaezia, investiții în SUA, Europa, Asia și să construiască noi facilități în viitorul apropiat. Cu toate acestea, Gelsinger a declarat că problemele de aprovizionare pot continua până în 2023 și a spus că este nevoie de timp pentru a crește capacitatea de producție împotriva creșterii cererii.