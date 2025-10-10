Intel Panther Lake: noua generație Core Ultra pe 18A promite performanță mai mare și eficiență mai bună din 2026

Intel a prezentat Panther Lake, următoarea generație Core Ultra construită pe procesul 18A. Noile nuclee CPU și GPU-ul Xe3 promit câștiguri consistente de performanță și autonomie mai bună, cu accent pe funcții AI pentru jocuri.

Intel a dezvăluit Panther Lake, arhitectura care va susține următoarea familie de procesoare Core Ultra, programată pentru începutul lui 2026. Seria îmbină eficiența energetică din Lunar Lake cu performanța liniei Arrow Lake, țintind laptopuri de la ultraportabile la modele pentru gaming și sarcini grele.

Compania trece la un design modular de tip SoC, cu trei componente principale. Compute Tile, realizat pe litografia Intel 18A, include nucleele P și E, plus NPU-ul. GPU Tile aduce noua arhitectură grafică Xe3. Platform Controller Tile gestionează conectivitatea și I/O. Modularitatea permite mixarea proceselor de fabricație: Compute Tile rămâne pe 18A, în timp ce Platform Controller Tile este produsă la TSMC.

Noile nuclee Cougar Cove (P-Cores) și Darkmont (E-Cores) sunt optimizate pentru 18A și păstrează configurația cu trei tipuri de nuclee introdusă cu Meteor Lake: P-Cores, E-Cores și LP E-Cores. Conform estimărilor, Panther Lake ar aduce cu 10% mai multă performanță single-thread la același consum ca Lunar Lake și peste 50% câștig în sarcini multi-threaded, reducând totodată consumul total al cipului cu 10%.

GPU-ul integrat bazat pe Xe3 promite o creștere de peste 50% a performanței grafice față de generația anterioară. Noutatea majoră este XeSS Multiframe Generation (XeSS-MFG), o funcție care folosește inteligența artificială pentru a genera până la trei cadre suplimentare între cadrele randate, ridicând fluiditatea și FPS-ul în jocuri, mai ales pe laptopuri subțiri fără GPU dedicat.

Gama va include trei configurații principale, cu diferențe de nuclee CPU și GPU:

8 nuclee CPU (4 P + 4 LP E) și 4 nuclee GPU Xe3.

16 nuclee CPU (4 P + 8 E + 4 LP E) și 4 nuclee GPU Xe3.

16 nuclee CPU (4 P + 8 E + 4 LP E) și 12 nuclee GPU Xe3.

Pe partea de platformă, procesoarele vor susține memorie LPDDR5X până la 9600 MT/s, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 și Thunderbolt 4. NPU ajunge la versiunea 5, cu un plus de 50% la performanța taskurilor de AI și eficiență energetică sporită. Primele notebook-uri cu Panther Lake sunt așteptate la CES 2026, în ianuarie.

„Putem afirma cu încredere că Intel Foundry produce singurul proces din clasa a doi nanometri care a fost dezvoltat și va fi fabricat în Statele Unite.”, a declarat Kevin O’Buckley, vicepreședinte senior, Intel Foundry. Noua serie Core Ultra 3 pe 18A marchează un pas cheie în strategia prin care Intel încearcă să recupereze teren în fața AMD și Qualcomm, pe fondul unei restructurări ample și al sprijinului financiar public.