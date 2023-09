Intel Raptor Lake Refresh: Lansarea și Detaliile Noilor Procesoare Intel de Generația a 14-a

Intel se pregătește să facă o nouă lovitură în lumea tehnologiei informatice cu lansarea noilor procesoare de generația a 14-a din seria Core pentru computerele desktop. Lansarea este programată pentru puțin peste o săptămână de acum. Cu toate acestea, Intel nu va lansa aceste procesoare pe piață la fel cum obișnuiește să facă, ci a luat o decizie interesantă cu privire la data lansării.

În curând, Intel va anunța noile procesoare de generația a 14-a din seria Core, cunoscute sub numele de Raptor Lake Refresh. Acest nume sugerează deja că vor fi o revizuire a procesoarelor din generația a 13-a, deci nu putem aștepta schimbări majore în ceea ce privește performanța sau compatibilitatea socket-ului. Dar acum, avem și data oficială de lansare a procesoarelor Intel Raptor Lake Refresh.

Data de Lansare a Procesoarelor Intel din Seria a 14-a Raptor Lake Refresh

Potrivit informațiilor disponibile, Intel va lansa procesoarele din seria a 14-a pe data de 17 octombrie. Începând cu această dată, aceste procesoare vor fi disponibile pentru achiziționare, iar recenziile vor începe să apară pe internet. Cu o zi înainte, adică pe 16 octombrie, Intel va ridica embargoul privind publicitatea, ceea ce înseamnă că vom putea vedea, probabil, oferte speciale pentru precomenzi și alte campanii.

De asemenea, este important de menționat că această dată de lansare se aplică doar modelelor de procesoare K și KF. Aici intră Core i9-14900K (cu 24 de nuclee), Core i7-14700K (cu 20 de nuclee) și Core i5-14600K (cu 14 nuclee), toate acestea fiind modele cu suport pentru overclocking și cu un TDP de 125W. Variantele care nu fac parte din seria K și care au un TDP de 65W sau mai mic vor fi lansate în perioada CES 2024.

Evenimentul de Lansare și Ce Mai Putem Aștepta

Intel are în plan să dezvăluie oficial seria Raptor Lake Refresh pe data de 19 septembrie la evenimentul Innovation 2023. Așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne pregătește Intel pentru acest eveniment. În plus față de procesoarele desktop, se așteaptă ca Intel să prezinte și procesoarele mobile din seria Core 100 Ultra, cunoscute sub numele de cod „Meteor Lake,” și, posibil, câteva detalii despre procesoarele mobile Raptor Lake Refresh. De asemenea, nu ar fi exclus să primim și informații despre plăcile grafice Intel Arc în cadrul acestui eveniment.

