O agentie SEO, la nivel macro, activeaza in domeniul marketingului. In sens restrans vorbim, mai exact, de marketing digital, cunoscut si drept e-marketing. Mergand si mai departe cu aceasta clasificare, pana mai in detaliu, o astfel de agentie este specializata, dupa cum se desprinde din insasi denumirea sa, in Search Engine Optimization (SEO).

Search Engine Optimization presupune optimizarea site-urilor pentru motoarele de cautare precum Google, astfel incat site-ul in cauza – fie el magazin online, fie pagina web de prezentare – sa fie listat printre primele rezultate returnate de motor.

Ne referim la rezultatele de cautare, returnate in urma interogarilor efectuate de diversii utilizatori de Internet, potentiali clienti pentru un brand sau altul, in functie de oferta comerciala sau informatia de care acestia se arata interesati prin intermediul Google.

Asadar, intrucat site-ul beneficiar, care colaboreaza cu o agentie SEO – iAgency fiind o recomandare de top in acest sens –, va castiga astfel vizibilitate in Google, brand awareness, trafic organic si, implicit, sansa reala de a produce conversii si a avea incasari mai mari, Search Engine Optimization este considerata o tehnica de e-marketing.

Iar ca orice activitate de promovare (online, dar nu numai) pe care un business o intreprinde, contractarea unor servicii oferite de o agentie SEO presupune o investitie de marketing. Investitie care va trebui amortizata, pe de o parte, si de la care exista asteptari pertinente sa produca profit pentru afacerea respectiva.

Prin urmare, odata cu decizia de a investi in colaborarea cu o agentie SEO, vin la pachet si o serie de intrebari inevitabile. Intrebari care, mai degraba, sunt preliminarii si ale caror raspunsuri determina in fapt decizia de a contracta sau nu un pachet de servicii SEO.

Aceste intrebari sunt legate, in principiu, de rentabilitatea tehnicii de promovare online. Iar sintetizand, acestea, deseori, se traduc astfel:

1. In cat timp va creste traficul organic?

Primele rezultate notabile sunt observabile, in principiu, in 3-6 luni. In medie, in primele 3 luni, se poate observa o crestere de aproximativ 35% a traficului organic, ceea ce este deja o perspectiva incurajatoare.

2. Cate conversii va inregistra site-ul datorita SEO?

In principiu, in urma unor statistici specifice iAgency.ro, agentie SEO de renume in Romania, conversiile cresc cu circa 50% in primele 6 luni de activitate. Un astfel de procent, prin raportare la concurenta si piata SEO, reprezinta o reala performanta.

3. Care este rata de recuperare a investitiei?

… sau cum poate fi cuantificata rentabilitatea investitiei? La aceasta intrebare, evident, ROI-ul inregistrat este un indicator cat se poate de pertinent pentru a servi drept raspuns. Rentabilitatea investitiei sau rentabilitatea costurilor reprezinta un raport intre venitul net si investitie. In cazul unui ROI ridicat, castigurile investitiei se compara favorabil cu costul acesteia; iar in cazul in care colaborezi cu o agentie precum iAgency.ro, ROI-ul preconizat privind investitia este de 100%.

Asadar, daca detii un business online si doresti rezultate garantate prin intermediul SEO, in primul rand trebuie sa alegi o agentie de top, cu experienta indelungata in domeniu si cu rezultate notabile pentru o varietate de branduri. In plus, raspunsurile la intrebarile de mai sus trebuie sa fie, in mod clar, favorabile tie, inainte de a lua o decizie.