Introducere în SEO: Ce inseamna on page si off page

Sunt atât de multe lucruri de spus despre SEO și se spun atât de multe încât, uneori, pare redundant să tot povestești despre meta tag-uri, cuvinte cheie sau despre optimizarea ON page și OFF page. Această propoziție ar fi adevărată în întregime dacă am trăi în SUA, acolo unde, într-adevăr, se scrie în neștire despre optimizarea site-urilor pentru motoarele de căutare.

În România, însă, procentul celor care ştiu, cât de cât, ce este SEO (search engine optimization), de ce are un site nevoie de SEO și care sunt tehnicile aprobate sau condamnate de Google, este unul foarte mic. Pe de altă parte, toți posesorii de site-uri își doresc trafic și poziții de top pe motoarele de căutare, astfel încât să fie găsiți cât mai ușor după cuvintele cheie.

Ei, să ajungi pe prima pagină în Google nu-i lucru ușor, ci este nevoie de muncă. Nu neapărat de munca depusă de posesorul site-ului, ci poate chiar de munca unui expert /specialist /consultant SEO.

Ce înseamnă optimizarea pentru motoarele de căutare?

Pe scurt și de la Wikipedia citire: „un proces de îmbunătățire a vizibilității site-ului pentru motoarele de căutare, pentru o poziționare mai bună în rezultatele returnate de acestea”.

Mai concret: o firmă de electricieni își face site și speră să „agațe” cât mai mulți clienți online. Nu vor avea prea multe şanse de reuşită dacă site-ul nu este optimizat conform cerințelor Google, o dată pentru că nu este suficient să ai un site pentru a fi găsit pe Internet, și, a doua oară, pentru că pe cuvinte cheie cum ar fi „electrician autorizat”, competiția este destul de mare, iar un site nou, neindexat, fără SEO, se va pierde în noianul de site-uri de electricieni.

Google are un set de reguli și condiții referitoare la ce să faci și ce să nu faci dacă te apuci de SEO. Momentan, Google este cel mai popular motor de căutare și toată lumea trebuie „să joace cum cântă ei”.

O bună bucată de timp, spam-ul și tehnicile mai „neortodoxe” au propulsat site-uri slabe pe primele poziții și Google s-a făcut că nu vede. Însă, de ceva timp încoace, doarme cu ochii deschiși. În aprilie, update-ul Panda a ras de pe fața Internetului milioane de site-uri crescute cu linkuri plătite, cu linkuri ascunse, cu așa numitele tehnici „black hat”. La foarte puțin timp după declanșarea panicii generale, Google a lovit din nou cu update-ul Penguin, menit să penalizeze site-urile prea optimizate. Adică înțesarea paginilor cu cuvinte cheie și supra optimizarea meta tag-urilor.

Așadar, tot ce-i prea mult și nenatural, lui Google nu-i place. Are câteva reguli simple, care, gândite cum trebuie, pot face minuni pentru un site.

Ce se optimizează pe un site?

Tot. De la linkuri și până la ultima imagine de pe ultima pagină, orice se poate optimiza. SEO are două componente mari și late: optimizarea ON page, adică tot ce ține de site și optimizarea OFF page, adică tot ce se face în afara site-ului, pentru a-l ajuta să crească.

SEO ON Page

Factorii ON page pot fi vizibili sau invizibili (pentru utilizatori, mai exact). De exemplu, meta tag-urile sunt niște coordonate din sursa paginii pe care vizitatorii nu le văd pe site, cu excepția Page Title-ului, însă sunt extrem de utile motorului atunci când cineva efectuează o căutare. Apoi, o componentă foarte importantă pentru optimizarea imaginilor este „alt attribute”, care îl informează pe Google despre ce e vorba în imagine, pentru a o indexa în căutarea de imagini. „Alt-ul” este vizibil atunci când imaginea este indisponibilă. Imaginile pot avea şi un atribut „Title”, care devine vizibil atunci când duci cursorul deasupra pozei.

Însă cel mai important factor ON page este și rămâne conținutul, copy-ul, textul, putem să-i spunem cum vrem. Google-ul iubește textul și pentru a-l face să se „îndrăgostească” de site-ul nostru, trebuie să-l ornăm cu cuvinte cheie, cu fraze catchy cu call to action, cu de toate. Însă trebuie să fim atenți să nu-l sufocăm.

SEO OFF Page

Factorii OFF page înseamnă, de fapt, promovarea site-ului. Și cum altfel se promovează un site dacă nu prin plasarea de linkuri? Proces care se mai numește și link building. Obținerea de linkuri nu e nici ea floare la ureche și nu trebuie făcută oricum. Nu ne interesează orice fel de link. Și aici sunt o serie de „da”-uri și „nu”-uri de care trebuie să ținem cont pentru a nu-l deranja pe Google.

Așa-i că SEO nu mai pare o joacă de copii? Optimizarea pentru motoarele de căutare nu poate fi făcută de oricine și oricum. Desigur, se poate încerca, însă rezultatele nu vor fi cele așteptate. Dimpotrivă, fără cunoștințele necesare, un site poate avea mai mult de pierdut decât de câștigat.