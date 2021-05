Invincible Review – Cea mai buna serie animata a anului 2021?

Cred că noul serial TV animat de super-eroi, Invincible, bazat pe banda desenată cu același nume de Rober t Kirkman și Cory Walker , de la Image Comics, este unul extrem de bun pe care nu trebuie sa il ratezi . Mai exact, în ultimii ani, spațiul seriilor de super-eroi se află pe un trend ascendent continuu, dar lăsând un decalaj în originalitate, inovație și prospețimea ideilor.

Acest gol a fost umplut de eroii lui Robert Kirkman, cunoscut pentru co-crearea The Walking Dead. Invincible a fost lansat pe platforma de abonament Amazon și adevărul este că nu este prima dată când acest serviciu încearcă să ne prezinte personaje supereroi ceva mai neconvenționale, puțin diferite de cele cu care eram obișnuiți, cu un puternic sentiment de sine. -sarcasm. Începutul a fost făcut cu The Tick și apoi, cu The Boys.

Invincible Review

Cazul Invincible se concentrează acum pe tânărul Mark Grayson, fiul celui mai puternic și atotputernic supererou al galaxiei, Omni-Man. Tânărul de 17 ani așteaptă cu răbdare momentul în care puterile sale supranaturale își vor face apariția, astfel încât el, la rândul său, să urmeze urmele tatălui său, pe care îl iubește și îl admiră atât de mult. Totuși, transformarea într-un supererou sub îndrumarea marelui său tată nu va fi atât de ușoară pe cât își imaginează. Obstacolele, primele relații amoroase ale adolescenților, secretele întunecate și diverse jocuri politice vor fi împletite și îi vor schimba viața pentru totdeauna.

Aparent, începe ca o poveste tipică de vârstă majoră a unui super-erou, care descoperă încet cum să gestioneze puterile pe care tocmai le-a dobândit și consecințele pe care această responsabilitate le va avea, față de societate, dar în principal, tatălui său.

Relația tată-fiu, la urma urmei, este esența serialului, iar dinamica construită între cele două este elementul dominant care conferă seriei o dramă excepțională. Voi încerca să fiu cât mai vag, pentru cei care nu au citit benzile desenate și „intră” în acest univers complet nebănuitor, șocantul prim episod și întorsătura întunecată pe care serialul o ia pe măsură ce se desfășoară complotul, vor oferi o experiență TV plăcută.

În principal, în episoadele originale, acționând parțial ca o parodie, Invincibil, imită clișeele dominante pe care le întâlnim în astfel de serii, jucându-se cu motivele narative și schimbând complet modul în care am ajuns să cunoaștem lumile în care trăiesc supereroii. Cu toate acestea, el a păstrat câteva clișee, cum ar fi cele ale identităților secrete ale eroilor, dar, în general, încearcă destul de mult să prezinte chiar și aceste povești de o mie de cuvinte într-un mod diferit.

În încheiere, vreau să mă refer la distribuția vocală talentată a celor doi protagoniști. O J . K . Simmons ca Omni-Man și Steven Yeun ca Mark, sunt alegerile perfecte și dau viață personajelor și o serie de emoții care îți „magnetizează” urechile, ochii, dar și emoțiile. Așadar, Amazon, cu Invincible, cred că se remarcă anul acesta și prezintă cea mai bună propunere de până acum din seria supereroilor.