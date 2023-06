iOS 17 vine cu o noua versiune a aplicatiei Weather

Apple a lansat recent versiunea iOS 17, cu o serie de imbunatatiri la nivelul imbinarii dintre design si functionalitate. Weather a fost una dintre aplicatiile care a primit foarte multe imbunatatiri.

In noua versiune, utilizatorii pot vizualiza Meteo pentru urmatoarele 10 zile, dar mai mult decat atat, au acces la informatii despre vremea de ieri. Inainte, aplicatia oferea informatii despre vremea doar pentru ziua curenta si urmatoarele 10 zile.

Pe langa aceasta imbunatatire, Apple a mutat unele module de hava durum mai sus in aplicatie. Astfel, utilizatorii pot vedea informatii despre ploaie si estimari orare mai repede si mai usor. In plus, stirile si avertismentele legate de hava au fost mutate mai jos in aplicatie.

In ceea ce priveste functionalitatea, Apple a adaugat un nou modul de hava pentru a afisa informatii despre luna. Acesta ofera informatii despre fazele lunii, precum si despre timpul de rasarit si apus al acesteia. De asemenea, un alt nou modul afiseaza informatii despre viteza vantului care este mai mare si mai vizibil.

Pe langa aceste imbunatatiri, Apple a adaugat si o serie de alte informatii utile in aplicatia Weather iOS 17. Utilizatorii pot acum vedea indexul UV, umiditatea, indexul de temperatura perceputa si comparatii zilnice.

Cu toate aceste imbunatatiri, aplicatia Weather iOS 17 este mai completa si mai usor de utilizat decat niciodata.