iOS 26 adaugă mementouri pentru apelurile pierdute

Cu beta-ul iOS 26 lansat pe 5 august 2025, Apple a strecurat o funcţie mai puţin aşteptată în aplicaţia Telefon: mementourile pentru apeluri pierdute. Se pare că, odată cu această versiune, uitarea de a mai da înapoi unui apel uitat intră în istorie.

Funcţia e simplă şi utilă: în fila „Recente”, glisezi spre stânga pe orice apel pierdut şi dai de pictograma albastră „Memento”. Atingi şi alegi când vrei să fii reîntâmpinat să suni înapoi – peste o oră, seara sau chiar a doua zi. Toate aceste remindere ajung în aplicaţia Mementouri, ca să le poţi gestiona de acolo.

Noua opţiune funcţionează atât în vechea interfaţă, cât şi în cea unificată introdusă odată cu iOS 26. În acest mod, deasupra listei de apeluri apare o secţiune dedicată mementourilor, ca să ai pe acelaşi ecran atât apelurile ratate, cât şi reamintirile programate.

iOS 26

Apple nu a menţionat nimic despre asta în notele oficiale ale beta-ului. Dezvoltatorii au scos-o la iveală, ceea ce arată că update-ul nu aduce doar schimbări vizuale şi de performanţă, ci şi câteva funcţii menite să ajute zilnic. Nu e clar dacă toate aceste îmbunătăţiri vor rămâne la fel până la varianta finală, dar deocamdată variantele beta rulează fără probleme majore.

Versiunea stabilă de iOS 26 e aşteptată în septembrie, în aceeaşi prezentare în care Apple va dezvălui iPhone 17. Pe lista de noutăţi se află şi aşteptarea automată a apelurilor, filtrarea apelurilor şi alte ajustări de comunicare. Rămâne de văzut dacă mementourile pentru apeluri pierdute vor fi cele mai folosite dintre toate.