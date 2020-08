iPad Pro: Apple va lansa prima tableta 5G in octombrie 2020

Apple ar urma să lanseze un iPad Pro compatibil 5G în octombrie 2020, arată un nou raport din China. Câteva luni mai târziu, firma din Cupertino va comercializa apoi un nou iPad Air foarte inspirat de iPad Pro.

Potrivit informatiilor transmise de MyDrivers, analist media chinez, Apple se pregătește să lanseze un nou iPad Pro. Aproape identic cu iPad Pro 2020 dezvaluit la inceputul acestui an, aceasta tableta va iesi in evidența prin compatibilitatea cu 5G. Mai mult decât atât, am putea avea Face ID, ecran LCD borderless și chipset-ul A12Z Bionic. Tim Cook este de așteptat să ridice capacul de pe tabletă la 13 octombrie 2020 cand va fi lansat iPhone 12. Data lansării nu a fost încă confirmată.

iPad Air 4 cu port USB-C similar cu iPad Pro în 2021

Potrivit MyDrivers, Apple pregateste de asemenea un nou iPad Air. Foarte diferit de iPad Air 3, acest iPad Air 4 ar fi mai aproape de iPad Pro. Tableta ar urma să fie echipată cu un port USB-C în locul conectorului lightning tradițional, un conector Smart pentru a găzdui Tastatura Magică, un ecran Retina Lichid de 11 inchi (sau 10,8 inchi) și patru difuzoare. Apple ar oferi 128/256/512GB de spatiu de stocare intern. Evident, tableta ar fi compatibilă cu Apple Pencil.

De asemenea, te poți aștepta ca iPad Air să fie mai aproape de designul iPad Pro. Apple ar abandona TouchID pentru recunoașterea facială Face ID 3D. Există, de asemenea, un zvon că un cititor de amprente TouchID va ajunge sub ecran. În mod normal, prețul tabletei ar fi revizuit în sus ca urmare a acestor noi caracteristici. Pentru cumpararea iPad Air 3, o versiune intermediară între iPad standard și iPad Pro, vei putea plati un preț de 569 de euro.

Apple urmează să lanseze noul iPad Air în martie 2021. Vă vom spune mai multe despre viitoarele iPad-uri cât mai curând posibil.