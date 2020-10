iPhone 11 Pro: Pareri, pret, disponibilitate si specificatii – În timp ce zvonurile circulaseră de câteva luni, noile iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max au fost dezvăluite la o conferință ținută în septembrie 2019 la sediul companiei din Apple, în California. Apple a profitat de ocazie pentru a prezenta aceste două noi smartphone-uri de referință (în plus față de iPhone 11, care este destinat să înlocuiască modelul iPhone XR, cel mai ieftin model). Mai jos, faceți o previzualizare a părerii noastre despre acest iPhone 11 Pro, veti vedea si informatii despre pret, disponibilitate si specificatii.

Dacă Apple și-a prezentat oficial noua generație de iPhone pe 10 septembrie 2019, știam deja majoritatea caracteristicilor tehnice ale celor trei noi smartphone-uri datorită numeroaselor scurgeri care au avut loc în săptămânile premergătoare prezentării lor. Cu această nouă gamă de iPhone 11 Pro, Apple speră să atragă un pic mai mulți clienți asiatici care au găsit generația anterioară de iPhone prea scumpă și prea simplă.

(preturi pentru varianta de 256 GB Stocare)

Pentru aceste telefoane noi, iPhone 11 Pro și 11 Pro Max, Apple a pus accentul pe fotografii și autonomie – adăugând evident putere datorită actualizării cipului său.

iPhone 11 Pro Design

Dimensiunea și performanța ecranului

Pentru a începe sa ne dam cu parerea despre iPhone 11 Pro, haideți mai întâi să aruncăm o privire asupra ecranului acestui nou telefon. Aici, nu vedem prea multe diferențe în comparație cu modelul anterior, deoarece este un ecran OLED foarte frumos, care măsoară 5,8 inci în diagonală – aceleași dimensiuni ca și predecesorul său. În ceea ce privește definiția, găsim clasicul 2436 x 1125 px.

Rețineți că Apple a ales să păstreze mica crestătură orizontală situată în partea superioară a ecranului pentru a ascunde senzorul foto selfie, senzorul de recunoaștere facială (Face ID) și difuzorul. Gigantul american a decis să nu înceapă cursa pentru raportul „ecran la corp” cu giganții Huawei, OnePlus sau Samsung care concurează în ingeniozitate pentru a crește suprafața ecranului (senzor foto care apare, bule circular…).

Fără a intra în comparații si in prea multe detalii, iPhone 11 Pro Max are, de asemenea, un ecran OLED (6,5 inci), în timp ce versiunea de bază a iPhone 11 este mulțumită de ecranul LCD. Cu toate acestea, Apple este de asteptat ca in generația viitoare a telefoanelor sale (în 2020) să abandoneze complet tehnologia LCD pentru a se concentra asupra OLED-ului premium.

Culorile iPhone 11 Pro

Apple rămâne fidel culorilor care sunt dragi celor mai performante smartphone-uri, adăugând totuși o mică noutate în acest an. Deci, iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max vin ambele în culorile istorice ale mărcii Apple: auriu, argintiu și gri spațial – și tocmai au adăugat verde night mind. Acesta din urmă este probabil cel mai popular momentan.

Dacă, prin urmare, designul se schimbă cu greu în comparație cu edițiile anterioare, vom aprecia în continuare sticla (Gorilla Glass 5) rezistentă atât pe față, cât și la spate, ceea ce oferă un finisaj foarte calitativ produsului. Marginile telefonului sunt încă din oțel inoxidabil, ceea ce ajută la întărirea structurii în caz de impact. De asemenea, vom aprecia nivelul de finisare în jurul senzorilor foto din spatele ecranului, este impresionant.

În ceea ce privește designul acestui iPhone 11 Pro, singurele două diferențe reale care pot fi observate sunt în partea din spate a dispozitivului: în primul rând, găsim acum un senzor foto triplu și un bliț într-un spațiu pătrat în partea stângă sus, pe spatele iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max. Modelul anterior (XS) a fost mai discret, deoarece a aliniat vertical cei doi senzori foto și blițul.

Al doilea punct, care diferă ușor de modelul anterior, noua generație de iPhone 11 (11, 11 Pro și 11 Pro Max) are logo-ul Apple mai mic cu câțiva milimetri pentru a se poziționa în mijlocul spatelui dispozitivului. Acest lucru este legat de locația senzorilor foto, care ocupă mai mult spațiu, ceea ce a forțat firma să își coboare puțin logo-ul pentru a menține consistența.

Greutate si dimensiuni

După cum ați văzut mai sus iPhone 11 Pro, noul telefon este foarte asemănător cu modelul anterior. Prin urmare, este logic ca și greutatea să fie destul de similară. Apple lucrează în mod evident la experiența utilizatorului, deci este evident că aceste smartphone-uri noi sunt confortabile și foarte rezonabile în ceea ce privește greutatea lor.

Astfel, este nevoie de o greutate de 188 de grame pentru iPhone 11 Pro și 226 de grame pentru 11 Pro Max. Apple se află astfel în standardele pieței între un Samsung Galaxy S10 (157 grame) și un Huawei P30 Pro (197 grame). Pe partea Xiaomi, Mi 9 premium vine cu o greutate de 173 grame. Dincolo de greutate, faptul că ecranul are 5,8 inci face dispozitivul foarte ușor de ținut în mână, fără ca acesta să alunece, ceea ce este întotdeauna plăcut la Apple.

iPhone 11 Pro Specificatii tehnice

A13 Performanta cipului bionic

În timp ce mulți concurenți caută Qualcomm pentru cipul lor, Apple a lucrat ani de zile cu TSMC pentru a-și dezvolta procesoarele. Noul cip Aion Bionic găsit în iPhone 11 Pro (ca și în celelalte două modele din gamă) este și mai puternic. În prezentarea sa, Apple a lăudat meritele noului său procesor – atât în ​​ceea ce privește procesorul, cât și GPU – care este poziționat cu mult înaintea tuturor concurenților de pe piață. Pentru gameri, generația iPhone 11 Pro este visul absolut.

Încă fabricat în 7 nm, este compatibil cu Wi-Fi 6, dar nu există încă compatibilitate 5G. În timp ce unele mărci concurente precum OnePlus au oficializat smartphone-uri compatibile cu tehnologia 5G, Apple a ales să o lase deoparte din cauza adoptării reduse pe principalele sale piețe. De exemplu, operatorii romani de telecomunicații nu intenționează să-l comercializeze înainte de 2020.

Dacă cipul A13 Bionic integrat în noua generație de telefoane nu este un upgrade vizibil (deși aduce un câștig de putere colosal), o noutate importantă și vizibilă este nimeni alta decât senzorul foto suplimentar pe care îl vedem la partea din spate a acestei noi linii de iPhone. Tocmai asta vom vedea în restul părerii noastre despre iPhone 11 Pro.

Camera foto si prelucrarea imaginilor

In timp ce concurența se concentrează din ce în ce mai mult asupra camerei, Apple era de așteptat să dea colțul. Dacă marele său rival Samsung se bazează deja pe un combo de 4 senzori foto pe partea din spate a telefonului său, Apple a decis să adauge inca un senzor în 2019 – pentru a ajunge la trei. Acesta este cazul pentru iPhone 11 Pro și iPhone 11 Pro Max, în timp ce versiunea de bază a iPhone 11 are doar două.

În ceea ce privește similitudinile senzorilor foto cu modelele anterioare, iPhone 11 Pro vine echipat cu un senzor foto principal cu unghi larg (f / 1.8) și un senzor cu teleobiectiv (f / 2.4, zoom 2x hibrid). Acești doi senzori „istorici” prezenți pe aceste iPhone noi sunt de 12 MPx. Pentru aceasta, descoperim în această nouă generație de telefoane premium și un al treilea senzor de 12 MPx, cu un obiectiv ultra-unghi larg. Acesta din urmă este disponibil atât pentru fotografii, cât și pentru videoclipuri.

Așa cum a explicat Apple în prezentare, este vorba despre a permite utilizatorilor să facă fotografii la un unghi de până la 120 de grade, ceea ce face mai ușoară realizarea de imagini cu peisaje sau fotografii în spații mici. Apple a depășit cu adevărat asteptarile în plus pentru aceste noi iPhone 11 Pro și este foarte apreciat. Acesta adaugă o serie de moduri foarte utile (cum ar fi modul de noapte sau un mod portret îmbunătățit) care răspund nevoilor reale.

iPhone 11 Pro: Rezistenta la apa si praf

Acum este a doua generație de smartphone-uri de la producătorul Apple, certificată IP68. Cu alte cuvinte, acest iPhone 11 Pro este rezistent la apă și praf – două standarde care se regăsesc acum în majoritatea producătorilor de ultimă generație. Cu alte cuvinte, un nou iPhone 11 Pro poate rămâne sub apă până la 30 de minute la o adâncime de 2 metri.

Apple confirmase într-un mod original anul trecut că iPhone-ul său XS era rezistent la apă sărată (mare), bere sau chiar vin. Evident, acesta este și cazul acestor noi iPhone 11 Pro și 11 Pro Max. Cu toate acestea, trebuie să rămâneți foarte vigilent, deoarece acest tip de daune poate implica costuri mai mari de reparații în unele cazuri. Acum să vedem un punct critic în recenzia noastră despre iPhone 11 Pro: autonomie și baterie.

Autonomie și încărcare inversa

Stim despre Apple ca are o problema cu bateriile, de ani buni nu reuseste sa le optimizeze pentru a oferi o autonomie si o performanta ridicata.

Dincolo de faptul că Apple a mărit probabil capacitatea bateriilor sale, trebuie remarcat și faptul că noul cip A13 Bionic a contribuit în mare măsură la creșterea performanței bateriei. Pe de altă parte, putem regreta că Apple nu a adăugat în cele din urmă încărcarea inversă la noua sa generație de telefoane – deși zvonurile au prezis-o.

Mica consolare, Apple a decis să echipeze iPhone 11 Pro și 11 Pro Max cu un încărcător de 18 W – în timp ce pentru o lungă perioadă de timp s-a limitat la includerea unui încărcător slab de 5 W în cutii. Acesta este în continuare cazul iPhone 11, care rămâne cel mai puțin costisitor model al grupului.

iPhone 11 Pro Pret

De câțiva ani, Apple se uită la asiatici pentru a găsi un nou motor de creștere. Cu toate acestea, clienții asiatici nu ar fi apreciat prețurile predecesorului la iPhone 11 Pro, ceea ce ar fi penalizat în mare măsură vânzările gigantului american de electronică. Prin urmare, firma a decis să nu crească și mai mult prețurile iPhone 11 Pro, pentru a-și atinge obiectivele de vânzare.

Un analist al firmei de investiții Wedbush spune că Apple ar putea vinde 180 de milioane de iPhone-uri în anul următor, inclusiv aproape 70 de milioane în China. Pentru lansarea iPhone 11 Pro, Apple ar fi căutat să producă nu mai puțin de 75 de milioane de iPhone 11 (toate modelele combinate), mai mult decât ceea ce era planificat pentru iPhone XS anterior. În funcție de cerere, Wedbush înțelege că compania americană poate comanda chiar și 5 milioane mai mult.

Apple a oficializat prețurile de bază și formatele pentru fiecare dintre modele:

Preț și stocare iPhone 11 Pro 256 GB: (la lansare)

64 GB la 1.159 €

256 GB la 1.329 €

512 GB la 1.559 €

Mai jos aveti un tabel cu preturi, de retinut este ca preturile se vor actualiza manual asa ca in unele ocazii puteti vedea preturi ce nu coincid cu cele marcate in tabel, cea mai buna varianta de a vedea preturile in timp real este sa verificati manual pe magazinele prezentate mai jos prin atingerea unui magazin.

Preț și stocare iPhone 11 Pro Max 256 GB: (la lansare)

64 GB la 1.259 €

256 GB la 1.429 €

512 GB la 1.659 €

Dacă prețul poate fi încă o frână pentru adoptarea masivă a lui iPhone 11 Pro, acesta are avantaje reale care vor atrage inevitabil fanii mărcii Apple. Rețineți că iPhone XS și XS Max nu mai sunt vândute, iar posesorii acestor modele pot beneficia de noua generație de telefoane la un preț avantajos. Cu toate acestea, nu ar trebui să ne așteptăm să vedem reduceri la această nouă generație de smartphone-uri în următoarele luni, Apple nu este foarte pasionată de acest tip de practică.

Parerea noastra despre iPhone 11 Pro

Din nou, Apple ne oferă o demonstrație de forță cu un dispozitiv ultra puternic – chiar dacă predecesorul era încă printre cei mai buni de pe piață. Compania Cupertino a făcut un efort real asupra camerei foto cu un al treilea senzor foto și un instrument îmbunătățit de procesare a imaginilor (și moduri foarte utile) care plasează acest nou iPhone 11 Pro printre cele mai bune de pe piață în ceea ce privește calitatea camerei. Un alt argument puternic pentru aceste noi iPhone 11 Pro și 11 Pro Max este autonomia, care cunoaște un impuls suplimentar: 5 ore mai mult pentru 11 Pro Max și 1 oră pentru iPhone 11 Pro – este excepțional.

Dacă această opinie despre iPhone 11 Pro ar trebui încheiată pe o notă puțin mai puțin pozitivă, am putea totuși regreta prețul care rămâne (prea) ridicat. Dacă Apple a păstrat aceleași prețuri ca și pentru generația anterioară de iPhone XS și XS Max, este încă mult peste media pieței.

Și tu, ce părere ai despre acest iPhone 11 Pro?