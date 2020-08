Este posibil ca Apple sa isi prezinte noile modele pe 10 septembrie?

De mai multe luni deja, se vorbeste in mod regulat de noile modele ce urmeaza sa fie lansate de Apple. Nu mai trebuie sa asteptam mult pentru a avea informatii oficiale despre aceste smartphone-uri, noile modele iPhone 12. Pentru moment, compania din Cupertino nu a a nuntat o data oficiala de lansare pentru acestea. Insa, data de 10 septembrie ar putea fi cea in care sunt prezentate in mod oficial.

“Special Event” organizat de Apple pentru a prezenta modelele iPhone 11, iPhone 11 Pro a avut loc in data de 10 septembrie 2019. Anul acesta, 10 septembrie cade intr-o zi de joi si, conform informatiilor, este o data improbabila pentru Apple anul acesta.

Pe de alta parte, Apple indica faptul ca noile sale telefoane vor sosi cu intarziere anul acesta. De aceea, si data prezentarii oficiale ar putea fi amanata putin, pentru a nu exista o prea mare diferenta intre data prezentarii si data lansarii.

Principala particularitate a noilor modele lansate de iPhone: vor exista patru modele. Conform zvonurilor, iPhone va propune un iPhone 12 (un model relativ compact), un iPhone 12 Max, un iPhone 12 Pro si un iPhone 12 Pro Max.