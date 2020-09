Printre numeroasele zvonuri care circula in legatura cu noile modele de iPhone 12 se numara si cel conform caruia comercializarea diferitelor editii ar putea fi separata in mai multe editii. Printre principalele cauze ale acestei sciziuni se numara bineinteles pandemia cu coronavirus, aceasta fiind de altfel si cea mai plauzibila.

Mai multi analisti presupun deja ca cel mai mic iPhone 12, denumit mini de unii ar putea fi livrat in 2021 fara tehnologia 5G. Ceea ce inseamna ca si pretul sau va fi unul mai redus si ar amana lansarea tehnolgiei 5G in ceea ce priveste dispozitivele Apple pentru anul 2021.

Aceste detalii s-ar explica astfel : insasi productia ar fi fost lansata in doua valuri succesive, prima in luna iulie pentru marele iPhone 12 si micul iPhone 12 Pro si a doua pentru a doua jumatate a lunii august pentru iPhone 12 de 5,4 inchi si iPhone 12 Pro Max.

Conform zvonurilor, iPhone 12 de 6, 1 inchi si cel de 5,4 inchi ar fi lansate in octombrie in timp ce modelele de 6,7 inchi si inca unul de 5,4 inchi in luna noiembrie. Tot conform zvonurilor, modelele iPhone 12 Pro nu vor fi disponibile pana in luna noiembrie.