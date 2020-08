iPhone 12: o editie limitata speciala SpaceX in pregatire de Caviar

Caviar, o firma de origine rusa specializata in customizarea luxoasa a aparatelor electronice si electrocasnice tocmai a anuntat cel mai recent produs in serie limitata: un iPhone 12 Pro cu o carcasa realizata inspirandu-se dintr-o racheta SpaceX.

Botezata “Musk be on Mars”, acest model de iPhone 12 va beneficia de o carcasa creata din si afiseaza, in partea din spate, semnatura lui Elon Musk si un design al capsulei Crew Dragon in plina decolare.

19 exemplare la un pret spatial. Caviar precizeaza ca noua carcasa a fost construita cu ajutorul unor piese din racheta care a insotit Crew Dragon si echipajul sau in spatiu. Fiecare carcasa va beneficia de o mica piesa din racheta. Facuta din titan, carcasa mai beneficiaza de o semnatura care o imita la perfectie pe cea a patronului Space X.

Este a doua oara cand Caviar se inspira din produsele lui Musk pentru a-si crea produsele customizate. Ultima data a fost vorba despre iPhone 11 Pro transformat in Cyberphone, inspirat din Tesla Cybertruck. Acest model este deja disponibil pentru precomanda la un pret incepand cu 4990 de euro si vor fi puse spre vanzare doar 19 exemplare. Ce ziceti de acest model? Va place?