iPhone 12 Pro: Apple ar folosi un scanner LIDAR conceput de Sony

iPhone 12 Pro si Pro Max ar urma sa fie echipate cu un scanner LIDAR, dedicat realitatii augmentate. Conform unei scurgeri de informatii, senzorul ar fi conceput de Sony si ar fi similar cu cel care echipeaza deja modelele iPad Pro 2020.

La inceput de an, Apple a lansat un nou iPad Pro. Aceasta noua versiune se distinge in special de precedenta versiune prin integrarea unui scanner LIDAR (Light Detection and ranging, adica detectarea si estimarea distantei prin lumina). Acest senzor permite calcularea profunzimii campului, proiectand lumina laserului si modeland mediul inconjurator. Modulul imbunatateste enorm imaginile redate de realitatea augmentata.

Scanner LIDAR si ecran 120 Hz pentru modelele iPhone 12 Pro, lucrurile se confirma

Conform zvonurilor aparute in ultimele luni, Apple ar trebui sa reutilizeze senzorul LIDAR pe unele din modelele de iPhone 12. Conform informatiilor adunate de Fast Company, acest scanner va fi rezervat modelelor iPhone 12 Pro si 12 Pro Max, modelele premium ale gamei cu alte cuvinte. Fabricat de Sony, acest scanner permite modelelor noi de iPhone sa diferentieze cu mai mare eficienta un prim plan de un plan secund si sa creeze efecte imbunatatite pentru modul Portret in special. Ecranele noilor modele de iPhone vor beneficia de un rate refresh de 120 Hz.