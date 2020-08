iPhone 12: un nou procesor cu 40% mai peformant

Apple va prezenta curand noile sale modele de iPhone. Si, acestea, vor folosi un procesor nou. Conform zvonurilor, acest procesor va fi cu 40% mai performant decat procesorul A13 folosit de catre iPhone 11.

In momentul in care vorbim despre noile modele de iPhone, nu putem sa nu aducem in discutie 5G. In realitate, aceste modele noi vor fi primele smartphone-uri 5G ale firmei din Cupertino care, datorita unui acord de mai multe miliarde de dolari cu Qualcomm se poate aproviziona in materie de modemuri. Insa, pe langa 5G, aceste modele noi vor profita in egala masura de un nou procesor, A14 Bionic. Castigurile in materie de performanta sunt vizibile spre deosebire de procesorul folosit de iPhone 11, A13 Bionic. Bineinteles, iPhone nu a evocat inca performantele noului sau procesor.

Conform surselor, noul procesor, comparat cu procesorul A13 benefiicaza de un castig de performanta cu 40% mai ridicat. Si, procesorul grafic va fi cu pana la 50% mai performant. Si, o serie de alte ameliorari vor fi aduse procesorului A14x care ar trebui sa echipeze unele modele iPad Pro are urmeaza sa fie lansate curand pe piata. Procesoarele Apple vor fi fabricate de societatea TSMC.