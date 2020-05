iPhone 12 data de lansare, pret, noutati si scurgeri recente vor fi postate in acest articol. Cu siguranta este prea devreme sa vorbim acum despre urmatorul iPhone 2020 ce va fi lansat in aceasta toamna, insa si mai sigur este ca acest telefon va veni in curand iar fanii companiei americane abia asteapta sa afla noi detalii despre acest telefon.

La fel ca si in anii trecuti, au aparut pe internet foarte multe detalii cu privire la noul iphone 12 2020 ce va fi lansat in septembrie sau octombrie. Potrivit celor mai multe surse, telefonul urmeaza sa fie lansat de catre Apple in septembrie, cel tarziu in octombrie iar livrarile vor incepe dupa o perioada, nu imediat, acest lucru fiind intarziat din cauza pandemiei de coronavirus care a intreunat foarte mult piata telefoanelor mobile la nivel mondial.

Pe scurt:

Ultimele informatii iPhone 12

Se pare că iPhone 12 va rămâne cu un port Lightning, mai degrabă decât să treacă la USB-C. În plus, toate cele patru modele iPhone 12 ar fi putut îmbunătăți camerele cu unghi larg, si s-ar putea să nu vină la pachet cu EarPod-uri gratuite.

Nu există informații oficiale despre data de lansare iPhone 12 disponibile. Suntem aproape siguri că telefoanele vor apărea în 2020.

Septembrie 2020 va fi probabil când Apple dezvăluie iPhone 12 și, de obicei, este în jurul celei de-a doua săptămâni a lunii. Este aproape întotdeauna dezvăluit intr-o marți, asa ca data speculata este de 8 sau 15 septembrie.

Vă prezicem că veți putea să-l ridicați la 10 zile după aceea, astfel încât este posibil să aveți nevoie de o zi de vineri liberă, dacă sunteți disperat să puneți mâna pe unul. Acestea fiind spuse, nu putem fi la fel de încrezători în aceste date ca de obicei, deoarece există șansa ca impactul pandemiei Covid-19 asupra producției următorului iPhone să împingă lucrurile înapoi.

Am auzit că dezvoltarea nu va fi afectată și există chiar și acum rapoarte că principalele fabrici de producție sunt complet dotate. În plus, un executiv de la Foxconn (principalul producător al iPhone) a spus că compania urmărește și speră să facă față terenului pierdut.

Dar în alte părți există rapoarte conform cărora telefonul va fi întârziat până în octombrie sau noiembrie, se pare că Apple nici nu a finalizat designul. Unele surse chiar spun că ar putea sosi în 2021.

Deci, ce se va întâmpla? Nimeni nu știe încă, dar există o posibilitate puternică ca data lansării iPhone 12 să fie eșalonată după model. Acest lucru este spus de respectatul analist Ming-Chi Kuo, care spune că probabil ar fi modelele mai mari ale telefonului care ar veni mai târziu de septembrie.

În luna mai 2020, cele mai recente știri despre acest subiect provin dintr-un raport din The Wall Street Journal, care afirmă că producția iPhone 12 a fost întârziată cu aproximativ o lună.

Asta nu înseamnă neapărat că data lansării gamei va fi întârziată, întrucât compania poate găsi o modalitate de a compensa timpul pierdut, dar am crede că există șanse semnificative ca acesta să fie.

În acest caz, ne-am putea uita la octombrie pentru data lansării iPhone 12. În ciuda unor surse care spun că ar putea intra în anul viitor, deși am spune că este foarte puțin probabil.

În ceea ce privește prețul iPhone 12, este probabil să rămână în linie largă în conformitate cu modelele actuale. Pentru referință, iPhone 11 a pornit de la 699 USD, iPhone 11 Pro începe de la 999 USD, iar iPhone 11 Pro Max începe de la 1.099 USD

Aceasta este susținută de zvonurile și o mare scurgere de la YouTuber-ul și prolificul leaker Jon Prosser care a împărtășit informații despre cât crede că vor costa telefoanele în SUA. Aceste informatii sunt conform unor surse apropiate Apple si le-am pus intr-un tabel mai jos:

iPhone 12 scurgere de preț

Nu există informații exacte despre prețurile pentru Romania, dar se pare că se vor potrivi în mare parte cu seria iPhone 11, cel mai ieftin model fiind puțin mai mic în acest an pentru iPhone 12.

Acestea fiind spuse, un raport anterior a sugerat că, costurile materialelor pentru gama iPhone 12 ar putea crește, ceea ce ar putea însemna prețuri și mai mari la vânzare. Nu vom ști cu siguranță până când Apple nu anunță acest lucru pe scenă.

Si oricat va costa gama, e posibil sa iesim putin in dezavantaj avand in vedere ca se zvoneste ca nu vom avea Air Pods cu acestea telefoane, direct din cutie.

Până acum, scurgerile sugerează că iPhone 12 este setat să obțină un design foarte diferit, dar este probabil să ia elemente pe care le-am văzut pe modelele anterioare de iPhone. Vă amintiți de iPhone 4? Puteți recunoaște unele dintre elemente.

În primul rând, veți avea patru dimensiuni din care să alegeți. Conform celor mai recente informații despre modele, vor fi prezentate următoarele:

Jon Prosser – un leaker Twitter care s-a dovedit a avea informații corecte în mod constant pentru iPhone SE și MacBook Pro 13 -” aceste informații sunt corecte și puteți vedea unele dintre specificațiile de mai jos”

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!

Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯

Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀

Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2

— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020