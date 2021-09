Precomanda iPhone 13, Pro Max, Pro si Mini in Romania, Apple a lansat seara trecuta noul iPhone 13, seria este formata din 4 telefoane, fiecare avand un public tinta diferit. In functie de nevoile tale poti alege din cele 4 iPhone-uri ce vin la diferite preturi.

Acest articol va fi actualizat mereu cu Preturi, disponibilitate si informatii despre noile iPhone-uri de la Apple, mai jos veti avea magazine ce au telefoanele iPhone 13, iphone 13 Pro, iPhone Pro Max si iPhone 13 Mini la precomanda.

Precomanda iPhone 13, Pro Max, Pro si Mini in Romania

TOATE VERSIUNILE DE IPHONE 13 VOR FI DISPONIBILE LA PRECOMANDA IN DATA DE 17 SEPTEMBRIE, PANA ACUM QuickMobile OFERA INFORMATII DESPRE PRET SI DISPONIBILITATE. VOM ACTUALIZA LISTA DE MAI JOS IN CURAND!

In momentul de fata Precomanda iphone 13 este deschisa la QuickMobile, urmand in viitor sa fie lansata si pe eMAG si alte magazine din Romania, tabelul de mai jos va fi actualizat in mod constant atunci cand avem informatii noi, de asemenea te asteptam la rubrica de comentarii pentru a vorbi pe subiectul iPhone 13s.

Mai jos vom vorbi despre fiecare telefon in parte, despre iphone 13, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro si iPhone 13 Mini.

iPhone 13 Pro Max si iPhone 13 Pro

Apple a anunțat ieri iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max, cu tehnologii care vor duce utilizatorii la următorul nivel de experiență iPhone .

În știrile despre scurgerile despre seria iPhone 13, s-a afirmat că dispozitivele ar putea fi numite iPhone 12s. Deoarece opinia generală a fost că noile generații de iPhone nu vor veni cu modificări majore de design. Cu toate acestea, Apple nu a folosit terminologia „s” și și-a numit noile smartphone-uri iPhone 13 .

Design 13 Pro si 13 Pro Max

Apple a lansat modelele iPhone 13 Pro cu ecran de 6,1 inci și modelele iPhone 13 Pro Max de 6,7 inci în 2021 fără nicio modificare a dimensiunii. Nu era de așteptat o schimbare radicală în designul dispozitivelor. În acest context, este vizibil faptul că modelele iPhone 13 Pro sunt puțin mai groase decât predecesorii lor și blocul camerei a crescut .

De asemenea, trebuie remarcat faptul că iPhone 13 Pro și 13 Pro Max sunt puțin mai grele decât modelele iPhone 12 datorită capacităților crescute ale bateriei. Pe de altă parte, s-a anunțat că dispozitivele vor fi disponibile în patru opțiuni de culoare. Grafit, argintiu, auriu și albastru deschis.

Ecran 13 Pro si 13 Pro Max

Ecranul modelelor Apple iPhone 13 Pro de 6,1 inci și 6,7 inci iPhone 13 Pro Max oferă o rată de reîmprospătare de 120Hz. Acest lucru va oferi utilizatorilor o experiență vizuală mai lină atunci când derulează, redă videoclipuri și joacă jocuri .

Modelele iPhone 13 Pro și 13 Pro Max vin cu tehnologie de afișare LTPO, ceea ce înseamnă că consumul de energie al ecranelor lor va fi redus cu 15-20% .

Crestătură mai mică

Să ajungem la partea de notă, de care utilizatorii iPhone nu sunt foarte mulțumiți. S-a spus de multă vreme că Apple va micșora crestăturile de pe ecran la fiecare model de iPhone de nouă generație, iar acest lucru a fost valabil și pentru seria iPhone 13. Împreună cu camera frontală și aranjamentele senzorului făcute de Apple, crestăturile iPhone 13 Pro și 13 Pro Max au fost reduse cu 20 %.

Se spune că compania va continua procesul de reducere a crestăturii cu modelul iPhone 14 și va trece la tehnologia camerei sub ecran în viitorul model iPhone .

A15, Procesor bionic

Apple a folosit chipsetul 5nm + A15 produs de TSMC în modelele de iPhone 2021. Se afirmă că acest procesor, numit A15 Bionic, oferă o creștere a performanței în viteză și eficiență comparativ cu A14. Din această cauză a apărut testul de viteză GPU A15 cu 198 FPS până la performanțe ridicate oferite .

Apple a comandat 100 de milioane de procesoare A15 Bionic de la TSMC la sfârșitul lunii mai pentru a evita problemele cu seria iPhone 13. Compania se așteaptă să existe o cerere mare pentru modelele iPhone 13 .

Camere

Rețineți că iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max sunt echipate cu o nouă cameră cu 6 elemente. Modelele actuale de iPhone 12 Pro au fost echipate cu un obiectiv cu unghi ultra-larg de 5 elemente. Seria iPhone Pro 13 cu mai multă lumină, permițând intrarea și condițiile de lumină scăzută, oferind performanțe mai bune îmbunătățite, se află o deschidere f / 1,8 la o cameră superioară cu cameră Ultra Wide .

De asemenea, a fost remarcat faptul că caracteristica de focalizare automată a camerei a fost îmbunătățită în comparație cu iPhone 12 și poate capta imagini mai clare indiferent de distanța obiectului față de obiectiv . Când vine vorba de proiectarea camerei, trebuie remarcat faptul că proeminența unității camerei din spate a crescut puțin mai mult .

Capacitate mai mare a bateriei

iPhone 13 Pro Max are o baterie de capacitate 4352 mAh. Să ne reamintim că această capacitate este de 3687 mAh în Phone 12 Pro Max. iPhone 13 Pro are 3095 mAh. În modelul iPhone 12 Pro, această capacitate a fost limitată la 2815 mAh .

Se afirmă că cipul A15 va oferi îmbunătățiri suplimentare ale eficienței, iar modelele iPhone 13 Pro vor avea un consum de energie cu 15-20% mai mic pentru a compensa impactul ecranelor cu o rată de reîmprospătare ridicată asupra duratei de viață a bateriei. Să spunem, de asemenea, că dispozitivele au suport de încărcare rapidă de 20W

iPhone 13 Pro și Preț iPhone 13 Pro Max

Prețul iPhone 13 Pro este de la 5.799 lei la început, iPhone 13 Pro Max are prețul de pornire de 6.299 le. Precomanda iPhone 13 este deja pornita pe QuickMobile si in curand va fi si pe eMAG.

Caracteristici iPhone 13 Pro

Display: 6.1 inch 2532 x 1170 pixeli 120Hz Rată de reîmprospătare

6.1 inch 2532 x 1170 pixeli 120Hz Rată de reîmprospătare Dimensiune și greutate: 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ~ 204g

146,7 x 71,5 x 7,4 mm ~ 204g Procesor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Memorie: 128/256/512 GB – 1 TB

128/256/512 GB – 1 TB Camera din spate: 12 MP, f / 1,5 primară + 12 MP, f / 1,8 macro + teleobiectiv de 12 MP

12 MP, f / 1,5 primară + 12 MP, f / 1,8 macro + teleobiectiv de 12 MP Camera frontală: 12 MP – unghi de fotografiere de 122 de grade

12 MP – unghi de fotografiere de 122 de grade Baterie: 3095mAh

3095mAh Conectivitate: Fulger, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2,4 / 5 GHz, MIMO 2×2, Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS și BeiDou

Caracteristici iPhone 13 Pro Max

Display: 6,7 inci 2778 x 1284 pixeli 120Hz Rată de reîmprospătare

6,7 inci 2778 x 1284 pixeli 120Hz Rată de reîmprospătare Dimensiune și greutate: 160,8 x 78,1 x 7,4 mm ~ 240g

160,8 x 78,1 x 7,4 mm ~ 240g Procesor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic Memorie: 128/256/512 GB – 1 TB

128/256/512 GB – 1 TB Camera din spate: 12 MP, f / 1,5 primară + 12 MP, f / 1,8 macro + teleobiectiv de 12 MP

12 MP, f / 1,5 primară + 12 MP, f / 1,8 macro + teleobiectiv de 12 MP Camera frontală: 12 MP – unghi de fotografiere de 122 de grade

12 MP – unghi de fotografiere de 122 de grade Baterie: 4352mAh

4352mAh Conectivitate: Fulger, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, 2,4 / 5 GHz, MIMO 2×2, Bluetooth 5.2

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS și BeiDou

iPhone 13 si iPhone 13 Mini

14 octombrie 2021, Apple prezinta din California: Seria iPhone 13, pe care o așteptăm de mult timp pentru a fi lansată, a devenit în cele din urmă oficială. Vorbim despre Precomanda iPhone 13 si iPhone 13 Mini.

Caracteristici iPhone 13

Display: 6,1 inci, rezoluție 2532 x 1170 pixeli, 60 Hz, Super Retina XDR

6,1 inci, rezoluție 2532 x 1170 pixeli, 60 Hz, Super Retina XDR Dimensiune și greutate: 146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174g

146,7 x 71,5 x 7,65 mm ~ 174g Procesor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Memorie: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Camera din spate: 12 MP unghi larg + 12 MP ultra unghi larg

12 MP unghi larg + 12 MP ultra unghi larg Camera frontală: 12MP

12MP Baterie: 3095mAh

3095mAh Conectivitate: Lightning, MagSafe, bandă ultra-largă (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE

Ambele telefoane împărtășesc exact aceleași caracteristici, în afară de dimensiunile carcasei, durata bateriei, dimensiunile ecranului și rezoluțiile. Dacă începem cu designul pentru a explica caracteristicile noilor modele, pe care le veți spune „acesta este iPhone 12s și iPhone 12s mini știm” când citiți caracteristicile detaliate ale telefoanelor de mai jos;

Design – Apple a iubit designul unghiular

Apple a trecut la designul unghiular la modelele de iPhone lansate anul trecut și apoi și-a actualizat aproape întreaga gamă de produse într-un mod similar. Acum, designul iPhone 13 a continuat mostenirea lasata de iPhone 12. În ceea ce privește designul, cea mai mare diferență dintre noile iPhone comparativ cu generația anterioară este plasarea obiectivelor camerei. Deoarece obiectivele, care anterior erau plasate una sub alta, ne întâmpină în diagonală cu noile iPhone-uri.

Noile iPhone-uri pot rămâne până la 30 de minute în apă, cu o adâncime maximă de 6 metri, cu certificare impermeabilă IP68. Culorile iPhone 13 mini și iPhone 13 sunt negru, alb, albastru, roșu și roz.

Display – Mic pentru umanitate, mare salt pentru Apple: crestătură mai mică

Cea mai mare îmbunătățire a ecranului iPhone 13 ne întâmpină în aripa de notch. Deoarece crestătura, care era de așteptat să fie redusă de multă vreme, capătă o formă cu 20% mai mică odată cu mutarea receptorului pe cadrul de pe ecran.

Una dintre cele mai curioase probleme legate de ecran până acum a fost întrebarea „Câți centimetri are iPhone 13 mini? ”. La această întrebare a fost răspuns cu evenimentul California Streaming. Atât de mult încât iPhone 13 mini are un ecran OLED de 5,4 inci cu o rezoluție de 2340 x 1080 pixeli. IPhone 13 găzduiește un ecran de 6,1 inci cu o rezoluție de 2532 x 1170 pixeli .

Noile ecrane sunt cu 28% mai luminoase. Astfel, ambele telefoane pot atinge un nivel de luminozitate maxim de 800 de niți în utilizare normală, în timp ce pot atinge un nivel de luminozitate maxim de 1200 de niți pentru conținutul HDR.

Performanță – Cel mai puternic procesor utilizat într-un smartphone: A15 Bionic

Toate modelele iPhone 13 sunt alimentate de noua generație de procesor Apple A15 Bionic. Produs cu un proces de fabricație de 5 nm, A15 Bionic vine cu un procesor cu 6 nuclee, dintre care două sunt mari și dintre care patru sunt nuclee de eficiență, ca unitate de procesare. Pe partea grafică, există un GPU personalizat cu 4 nuclee.

Telefoanele a căror cantitate de memorie RAM (4 GB conform informațiilor divulgate) nu sunt dezvăluite; Are 128, 256 și 512 GB memorie de stocare.

Caracteristici ale camerei – Obiectivele schimbate

Camera din spate a noilor iPhone găzduiește o combinație de unghi larg + ultra larg. Camera principală a telefoanelor are o rezoluție de 12 MP și diafragmă f / 1.6, în timp ce camera ultra unghi larg are o rezoluție de 12 MP și diafragmă f / 2.4.

Cea mai importantă îmbunătățire din partea camerei este camera ultraangulară. Deoarece tehnologia de stabilizare a imaginii cu schimbare de senzori, pe care am văzut-o anterior în camera principală a lui iPhone 12 Pro Max, se regăsește și în camera cu unghi ultra-larg al iPhone-urilor din 2021. În acest fel, senzorul camerei este stabilizat în locul obiectivului pentru o stabilizare mai funcțională a imaginii și o calitate îmbunătățită a fotografiei, rezultând imagini mult mai stabile.

Camera noilor iPhone găzduiește, de asemenea, îmbunătățiri semnificative ale software-ului. A treia generație Deep Fusion oferă mai multă textură și mai puțin zgomot în fotografii, în timp ce Smart HDR 4 poate regla mult mai bine balansul de alb, contrastul, textura și saturația fotografiilor.

Când vine vorba de acest videoclip, telefoanele care pot filma videoclipuri 4K @ 60FPS pot înregistra și videoclipuri HDR în format Dolby Vision, adică cu o adâncime de culoare de 10 biți. Cu iPhone 13, modul cinematografic a sosit acum. Datorită acestui mod, utilizatorii vor putea filma videoclipuri ca un regizor.

Baterie – Durată mai bună de viață a bateriei

Ca la fiecare model de iPhone, Apple a lăsat întrebarea câți mAh are bateria iPhone 13 fără răspuns; El a explicat că iPhone 13 oferă o durată mai bună a bateriei de până la 2,5 ore comparativ cu iPhone 12, iar iPhone 13 mini până la 1,5 ore comparativ cu iPhone 12 mini.

Noile modele pot fi încărcate de la 0% la 50% în 30 de minute cu un adaptor de alimentare de 20W. În timp ce adaptorul de încărcare de 20W este vândut extern, nu există adaptor de încărcare în cutie. În același timp, telefoanele care acceptă în continuare MagSafe pot avea încărcare wireless de 15W .

Caracteristici iPhone 13 mini

Display: 5,4 inci, rezoluție 2340 x 1080 pixeli, 60 Hz, Super Retina XDR

5,4 inci, rezoluție 2340 x 1080 pixeli, 60 Hz, Super Retina XDR Dimensiune și greutate: 131,5 x 64,2 x 7,65 mm ~ 141 g

131,5 x 64,2 x 7,65 mm ~ 141 g Procesor: Apple A15 Bionic

Apple A15 Bionic RAM: 4 GB

4 GB Memorie: 128/256/512 GB

128/256/512 GB Camera din spate: 12 MP unghi larg + 12 MP ultra unghi larg

12 MP unghi larg + 12 MP ultra unghi larg Camera frontală: 12MP

12MP Baterie: 2406 mAh

2406 mAh Conectivitate: Lightning, MagSafe, bandă ultra-largă (UWB), Bluetooth 5.0, NFC, Wi-Fi 6, 5G sub-6 GHz, 4G LTE

Preț și data lansării

În timp ce prețul internațional al iPhone 13 începe de la 4.549 lei, prețul internațional al iPhone 13 mini începe de la 3.999 lei și continuă să crească în funcție de capacitatea de stocare. Pentru cei care se întreabă când va fi lansat iPhone 13, Precomanda iPhone 13 este deja disponibila in unele magazine din Romania, precum QuickMobile in viitor si pe alte magazine, vom actualiza acest articol constant, pentru ca va fi un ghid de cumparare iPhone 13.

Pentru cei care se întreabă, trebuie remarcat faptul că cutia iPhone 13 conține doar un cablu USB-C-to-Lightning. Puteți împărtăși opiniile dvs. despre noile iPhone-uri în secțiunea de comentarii iPhone 13 Precomanda de mai jos.