iPhone 13: data lansarii, pret si noutati

Abia ce a fost dezvaluit iPhone 12 ca deja fratele sau mai mare, iPhone 13 se afla in lumina reflectoarelor. Deja au aparut zvonuri cu privire la principalele caracteristici ale acestuia.

Cate module foto va avea? Cati giga RAM? Ce pret va avea? iPhone 13 a inceput sa starneaca numeroase intrebari din partea fanilor iPhone, intrebari care isi vor gasi raspunsul tardiv, abia in 2021 daca Apple isi va respecta calendarul obisnuit.

In ciuda crizei generate de Covid-19, firma americana a incercat sa isi mentina ritmul, mai mult sau mai putin. iPhone 12 a fost amanat cu cateva saptamani insa Apple ramane increzator a va reusi sa il lanseze in al treilea trimestru al anului. Astfel, iPhone 13 nu ar trebui sa schimbe traditia si va fi anuntat in mod oficial in septembrie 2021 cu o lansare la scurt timp dupa.

Pentru moment, nicio informatie cu privire la pretul lui iPhone 13. Insa, cu siguranta va depasi bariera de 1000 de euro. Putine lucruri sunt cunoscute depsre acest smartphone. Se stie deja ca va avea un breton mai mare si coturi rotunjite pentru a permite integrarea Face ID in ecran. Se mai stie ca portul Lightning a fost eliminat, inlocuit fiind de un USB-C. Va beneficia de cinci aparate foto in partea din spate, modulul principal fiind de 64 mpx. Incarcarea va fi prin inductie si va fi ultra rapida. Ecranul va avea o rata de refresh de 120 Hz si va fi compatibil 5G