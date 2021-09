iPhone 13 la EvoMag, au inceput precomenzile la unul dintre cele mai mari si de incredere magazine din Romania, astazi am fost notificat de faptul ca EvoMag ofera iPhone-urile de noua generatie la precomanda, iar acest lucru s-a adeverit.

Mai jos am sa va las butoane cu disponibilitatea si preturile iPhone 13 la EvoMag.

Daca doriti sa cumparati noile iPhone 13 de la EvoMag, ei bine, ati nimerit pe pagina care trebuie, iti vom oferi un ghid complet despre cum puteti achizitiona iPhone 13 prin intermediul magazinului EvoMag.

iPhone 13 la EvoMag

Incepand cu data de 16 septembrie, in jurul orei 15:00, EvoMag ofera deja in catalogul de produse, noile telefoane de la Apple, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro si iPhone 13 Pro Max.

Pretul lui iphone 13 Mini pleaca de la 4.299, acesta fiind cel mai mic pret pentru un iPhone la EvoMag, de asemenea preturile pot creste pana la 9.999 Lei pentru iPhone Pro Max cu 1TB spatiu de stocare.

Pentru cel mai scump telefon iPhone 13 Pro Max, puteti ajunge sa cumparati telefonul in rate cu un pret lunar de 501,67 Lei / luna in 24 rate. Ceea ce din punctul nostru de vedere nu este foarte fiabil, dar daca credeti ca se merita, puteti face acest lucru, totusi la liber din punctul nostru de vedere este mai in regula. In cazul in care doriti achizitionarea in rate, este de la sine inteles ca 500×24, va rezulta 12.000 de lei, deci veti plati cu 2000 de lei in plus. Tu ce crezi, merita?

Lasand la oparte aceste lucruri, tot ca referinta vom lua iPhone Pro Max, puteti achizitiona telefonul cu un plus de garantie, 700 de lei un an in plus la garantie si 1100 lei pentru doi ani in plus pentru garantia extinsa.

Garantia tehnica si de conformitate este de 25 de luni, acest lucru se aplica in general tuturor magazinelor precum eMag, QuickMobile si altele.

Pentru a vedea si alte preturi pentru iPhone 13 Pro Max, iti recomand sa accesezi aceasta pagina, de asemenea te asteptam la comentarii pentru a ne oferi optinia ta cu privire la oferta EvoMag.