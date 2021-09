iPhone 13 la QuickMobile, stim ca esti aici pentru a avea cele mai bune preturi la iPhone 13 cand vine vorba de achizitia din Romania, ei bine QuickMobile se numara printre cele mai mari magazine din Romania, si de asemenea, ofera unele dintre cele mai bune preturi la precomanda pentru iPhone 13.

QuickMobile este un magazin foarte cunoscut in Romania, si daca doriti sa achizitionati iPhone 13 la Quickmobile, ai venit pe pagina potrivita, mai jos veti vedea preturi pe diferite versiuni ale telefonului iPhone 13.

Tin sa specifica ca, ca si in cazul magazinelor EvoMag si eMAG, pentru care am facut ghiduri speciale, preturile sunt pentru cele mai mici capacitati de stocare, adica, pretul poate creste in functie de capacitatea dorita.

iPhone 13 la Quickmobile

iPhone 13 de la QuickMobile porneste de la 3999 de lei pentru versiunea Mini cu cea mai mica solutie de stocare si poate urca pana la 9.199 lei pentru versiunea iPhone 13 Pro Max cu cea mai mare solutie de stocare, din cate putem vedea, preturile lui iPhone 13 la QuickMobile sunt mai mici decat la EvoMag, asteptam cu nerabdare si raspunsul lui eMAG cu privire la preturi, vom actualiza acest articol in mod constant.

Puteti achizitiona iPhone 13 la QuickMobile cu garantie 24 de luni daca sunteti persoana fizica sau 12 luni daca achizitionati acest telefon pe firma, de asemenea, daca sunteti membru vip veti avea transport gratuit. Prin cumpararea lui iPhone 13 prin intemediul QuickMobile, puteti deschide coletul la livrare si veti avea drept de retur timp de 30 de zile.

Nu stim prea multe despre oferte, de obicei pentru telefoanele Apple, nici un magazin din Romania nu prea ofera produse cadou sau alte oferte, totusi dupa cum am vazut la concurenti, la QuickMobile este cel mai bun pret pentru iPhone 13.

Am cumparat de multi ori de pe QuickMobile, de aceea am facut si acest articol, preturile de pe acest site au fost mereu foarte bune, garantiile au fost de asemenea la locul lor, din cate am citit in comunitatea celor ce mai cumpara telefoane destul de frecvent, intra-devar Quickmobile nu a dezamagit.

Te asteptam la rubrica de comentarii pentru a dezbate subiectul iPhone 13 la precomanda de pe QuickMobile, asteptam parerea ta cu nerabdare.