iPhone 13 Pro Max Pret, specificatii si disponibilitate in Romania. Am adunat toate informațiile despre specificatiile și prețul iPhone 13 Pro Max. Va vom spune totul despre iPhone 13 Pro Max cu argumentele pro și contra.

Apple continuă să-și extindă familia de smartphone-uri. Compania și-a prezentat noile telefoane la evenimentul organizat pe 14 septembrie. Compania, care a păstrat strategia pe care a implementat-o ​​anul trecut, a venit cu patru modele diferite, și anume iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max . Iată toate detaliile, în special specificatiile și prețul iPhone 13 Pro Max!

Apple, care lansează de ceva timp produse ambițioase cu seria Pro Max, în special în ceea ce privește camera, nu a surprins nici anul acesta. Atrăgând atenția prin performanțe și prețuri, iPhone 13 Pro Max a fost unul dintre cele mai remarcabile produse ale evenimentului.

Specificatii iPhone 13 Pro Max

Alimentat de A15 Bionic, iPhone 13 Pro Max este cel mai puternic telefon pe care compania l-a introdus vreodată. Alte caracteristici tehnice ale dispozitivului sunt următoarele.

Ecran:

6,7 inci – 1284 × 2778 pixeli – 458 PPI – OLED – rata de reîmprospătare 120 Hz

Protecție: Corning Gorilla Glass 6 față și spate

Alte caracteristici: suport HDR

Performanta:

Procesor: Apple A15 Bionic

Procesare grafică: Mali-G77 MP11

Stocare – RAM: 128/256/512 GB / 1 TB memorie internă UFS 3.0, fără suport pentru card microSD, 8 GB RAM LPDDR5

Aparat foto:

Camera principală:

cameră principală de 12 megapixeli

A doua cameră: obiectiv de unghi ultra mare de 12 megapixeli

A treia cameră: teleobiectiv de 12 megapixeli

Cameră video spate: 4320p @ 24fps (8K), 2160p @ 60fps (4K), 1080p @ 60fps , 720p @ 30fps

Video cu mișcare lentă: 1080p @ 240fps , 720p @ 960fps

Camera frontală: obiectiv de unghi larg de 10 megapixeli

4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps

Alte:

Baterie: baterie 4352 mAh – 25W încărcare rapidă / 15W încărcare wireless, Sistem de operare: iOS 15

Design

Compania, care în general evită schimbările radicale, vine cu mici modificări și în acest an. Când ne uităm la modelul iPhone 13 Pro Max în acest an, mai ales crestătura care se micșorează nu scapă atenției. În afară de asta, telefonul, care este foarte similar cu generația anterioară, are opțiuni de culoare argintiu, grafit, auriu și albastru pacific. Ceramic Shield, utilizat pentru protecție, este mai durabil decât orice sticlă pentru smartphone. Mai mult, atrage atenția asupra faptului că este rezistent la praf, stropi și apă.

Cel mai rapid chip de smartphone din lume, A15 Bionic

Apple, care își produce propriile procesoare de ceva timp și îl folosește pe telefoanele lor, nu încalcă tradiția in acest an. Întreaga serie iPhone 13 este alimentată de procesorul A15 Bionic. Procesorul, obținut cu tehnologia de producție de 5nm, se remarcă prin unitatea sa grafică cu 5 nuclee. Compania, care este înaintea concurenților săi în ceea ce privește performanța, s-a concentrat pe subiecte precum inteligența artificială și procesare.

Stocare și RAM

Apple, care oferă deja suficient spațiu de stocare, ne aduce cateva actualizari pe partea de stocare. iPhone 13 Pro Max, 256/512 GB și 1 TB vine cu o opțiune de stocare fara a o putea exinde. La fel ca la modelele anterioare, suportul pentru cardul SD nu este inclus în acest dispozitiv. Când ne uităm la partea RAM, LPDDR5 de 8 GB ne întâmpină.

Camera

Telefonul, care face apel la persoanele care fac fotografii la nivel profesional, folosește o gamă de camere triple. Aceste; Cameră cu unghi larg de 12 megapixeli, teleobiectiv de 12 megapixeli și, în final, cu unghi larg de 12 megapixeli. Când ne uităm la camera selfie, avem un obiectiv cu o rezoluție de 12 Megapixeli ce ne întâmpină.

Baterie

IPhone 13 Pro Max, vine cu o baterie mai mare în comparație cu alte modele din serie, are o baterie de 4352 mAh . Bateria în cauză acceptă încărcare rapidă de 25W și suportă încărcare wireless de până la 15W. Din păcate, Apple, care nu a trecut la portul USB-C anul acesta, continuă să folosească conexiunea Lightning . 28 de ore de redare video cu Apple iPhone Max Pro 13 este de departe cea mai lungă durată de viață a bateriei care oferă pretenția de a fi iPhone .

Ecran

O altă schimbare importantă din acest an este pe ecran. Apple, care a folosit panouri OLED în fiecare model pentru prima dată anul trecut, a fost dezamăgitor, mai ales cu rata de reîmprospătare a ecranului pe modelele Pro și Pro Max. Anul acesta, însă, asta se schimbă. Pentru prima dată în acest an, compania vine cu un dispozitiv care utilizează o rată de reîmprospătare a ecranului de 120Hz. În același timp, caracteristici precum luminozitatea ecranului de 1000 de nits și HDR atrag atenția. Super Retina XDR cu tehnologie ProMotion. Experimentați un ecran mai rapid, mai luminos și mai receptiv.

Alte specificatii

Continuând să utilizeze măsuri de securitate biometrice, Apple nu renunță la senzorul FaceID anul acesta. Utilizatorii, care doresc să întâmpine un cititor de amprente sub ecran de ceva vreme, din păcate sunt din nou dezamăgiți. Această caracteristică, care a crescut ca importanță în special în perioada pandemiei, era de așteptat să faciliteze munca utilizatorilor care poartă măști.

În plus, telefonul are un modem special Qualcomm X60 care acceptă comunicarea prin satelit. Datorită acestui modem, utilizatorii vor putea efectua apeluri fără a avea nicio conexiune mobilă. În plus, suportul de bandă largă 5G, care a fost disponibil pe iPhone-uri pentru prima dată anul trecut, este inclus și în acest telefon.

Este pentru prima dată, modul Cinematic adaugă automat o adâncime de câmp redusă. Dacă doriți, puteți schimba focalizarea după fotografiere.

Prețul iPhone 13 Pro Max la lansare

Da, prețurile care apar atunci când se calculează prețurile SUA sunt uimitoare. Cu toate acestea , este demn de remarcat faptul că companiile aplică prețuri speciale în funcție de țări, iar Apple face și acest lucru.

128 GB: 1.289€

256 GB: 1.409€

512 GB: 1.639€

1 TB: 1.869€

Ce părere aveți despre caracteristicile seriei iPhone 13? A fost la înălțimea așteptărilor, mai ales când l-am comparat cu iPhone 12 Pro Max? Puteți împărtăși opiniile dvs. cu privire la toate detaliile, de la specificatii la design, în special prețul iPhone 13 Pro din Romania, în secțiunea de comentarii.