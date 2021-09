iPhone 13 Pro Pret, specificatii si disponibilitate in Romania. Am adunat toate informațiile despre caracteristicile și prețul iPhone 13 Pro. Va vom spune totul despre iPhone 13 Pro cu avantajele și dezavantajele sale.

Evenimentul Apple pe care toată lumea îl aștepta cu nerăbdare a avut loc astăzi. Prezentând seria iPhone 13, Apple a venit cu patru modele: iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro și iPhone 13 Pro Max. Iată toate detaliile, în special caracteristicile și prețul iPhone 13 Pro!

Contrar afirmațiilor făcute înainte de introducere, Apple și-a menținut anul acesta strategia ca în seria iPhone 12. Concentrându-se pe performanță, în special pe iPhone 13 Pro, Apple nu a reușit să îndeplinească așteptările pentru baterie.

Seria Pro, care a intrat în viața noastră cu familia iPhone 11, reprezintă unele dintre cele mai puternice dispozitive din familia iPhone. IPhone 13 Pro, care este deosebit de ambițios în ceea ce privește performanța, își va obține puterea de la procesorul A15 Bionic.

Specificatii iPhone 13 Pro: Apple A15 Bionic, ecran de 6,1 inci

IPhone 13 Pro, care este așteptat cu nerăbdare de către utilizatori cu performanțe și așteptări ale camerei, a fost în cele din urmă lansat. Dispozitivul, care face apel la cei care doresc să utilizeze dispozitive inteligente de dimensiuni mici, depășește așteptările.

Alimentat de procesorul Apple A15 Bionic, iPhone 13 Pro este smartphone-ul cu cele mai mari performanțe. În plus, spre deosebire de generația anterioară, modelul iPhone 13 Pro are o opțiune de stocare de 1 TB.

Ecran : 6,1 inch – 2532 x 1170 pixeli – 460 PPI – Super Retina XDR – rata de reîmprospătare 120 Hz

: 6,1 inch – 2532 x 1170 pixeli – 460 PPI – Super Retina XDR – rata de reîmprospătare 120 Hz Protecție: Corning Gorilla Glass 6 față și spate

Alte caracteristici: suport HDR

Perforamnta : Procesor: Apple A15 Bionic

: Procesor: Apple A15 Bionic Unitate de procesare grafică : Mali-G77 MP11

Stocare – RAM: 256 GB / 512 GB / 1 TB memorie internă UFS 3.0, fără suport pentru card microSD, 8 GB RAM LPDDR5

Camera : Cameră principală: 12 Megapixeli f / 1,5, 26mm (unghi larg), senzor 1 / 1,76 ″, Dual Pixel, PDAF, OIS

: Cameră principală: 12 Megapixeli f / 1,5, 26mm (unghi larg), senzor 1 / 1,76 ″, Dual Pixel, PDAF, OIS A doua cameră: 12 megapixeli f / 1,8, 13 mm (unghi ultra larg), senzor 1 / 2,55 ″, PDAF dual pixel, 120 °, captură video constantă

A treia cameră: 12 megapixeli f / 2,8 77 mm (teleobiectiv), 1 / 1,72, PDAF, focalizare automată OIS, zoom optic (3x) 0,8 μm (1,6 μm) pixeli

Cameră video spate: 4320p @ 24fps (8K), 2160p @ 60fps (4K), 1080p @ 60fps , 720p @ 30fps

Video cu mișcare lentă : 1080p @ 240fps,720p @ 960fps

Camera frontală : 12 megapixeli (unghi larg), f / 2.2, 26mm, 1 / 3.24, 1.22µm, PDAF dual pixel, Auto-HDR

4K @ 30 / 60fps, 1080p @ 30fps

Alte : Baterie: baterie 3.095mAh mAh – încărcare rapidă de 25W

: Baterie: baterie 3.095mAh mAh – încărcare rapidă de 25W Sistem de operare: iOS 15

Design

Apple, care nu a depășit linia de design iPhone 12 din seria iPhone 13, a folosit un panou de 120Hz în modelul iPhone 13 Pro. În plus, iPhone 13 Pro, care atrage atenția prin crestăturile mici și dimensiunile mari ale camerei, are un ecran Super Retina XDR de 6,1 inci . În plus, modelul iPhone 13 Pro este disponibil în opțiunile de culoare Sierra Blue, Silver, Gold și Graphite .

Procesor

Similar cu modelele anterioare ale seriei, nu există nicio diferență în procesorul de pe toata seria iPhone 13. Toate modelele sunt alimentate de procesorul Apple A15 Bionic. Procesorul Apple A15 Bionic, produs de TMSC cu tehnologie de 5nm, este destul de asertiv în sprijinul inteligenței artificiale.

Procesorul Apple A15 Bionic atrage atenția cu performanțele sale cu 7% mai mari și cu 15% eficiența energetică crescută comparativ cu generația anterioară. Deși rezultatele testelor nu au fost încă distribuite, se estimează că noul procesor va depăși concurenții.

Stocare și RAM

Cu opțiuni de stocare de 128 GB, 256 GB, 512 GB și 1 TB și 8 GB RAM , iPhone 13 Pro atrage atenția prin performanțele sale. În plus, utilizând tehnologia de stocare UFS 3.0 și memoria RAM LPDDR5, Apple a inclus o gamă de camere triple în modelul iPhone 13 Pro.

Camera

IPhone 13 Pro are o cameră principală de 12 Megapixeli f / 1,5, un obiectiv cu unghi ultra-mare de 12 Megapixeli f / 1,8 și un teleobiectiv de 12 Megapixeli f / 2,8. Compania a folosit TOF 3D LiDAR ca senzor de adâncime. În plus, un obiectiv cu unghi larg de 12 megapixeli a fost preferat ca si cameră selfie.

Baterie

Dispozitivul are o baterie de 3.095mAh cu încărcare rapidă de 25W și tehnologii MagSafe de 15W. Cu alte cuvinte, iPhone 13 Pro are o capacitate mai mare a bateriei de doar 290 mAh decât modelul iPhone 12 Pro. De asemenea, vine cu o îmbunătățire a timpului bateriei de aproximativ 1,5 ore. Din păcate, Apple rămâne în continuare în urmă cu concurenții săi în ceea ce privește performanța bateriei.

Alte specificatii

Noul model are un modem Qualcomm X60 care acceptă comunicațiile prin satelit, precum și tehnologiile Wi-Fi 6 și Bluetooth 5.2. În plus, nu a fost utilizată nicio altă tehnologie decât Face ID pentru securitate . Din păcate, Apple, care nu a trecut la portul USB-C anul acesta, continuă să insiste asupra lui Lightning.

Preț iPhone 13 Pro la lansare

Data de precomandă a seriei iPhone 13 a fost anunțată pe 24 septembrie și data de vânzare pe 1 octombrie.

128 GB: 1.189 €

256 GB: 1.309 €

512 GB: 1.539 €

1 TB: 1.769 €

Ce părere aveți despre caracteristicile iPhone 13 Pro? A fost la înălțimea așteptărilor, mai ales când l-am comparat cu iPhone 12 Pro? Puteți să vă exprimați opiniile cu privire la toate detaliile, în special la prețul iPhone 13 Pro Romania, în secțiunea de comentarii. De asemenea, vă puteți împărtăși așteptările din seria iPhone 14.