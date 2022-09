Evenimentul Apple pe care îl așteptăm cu nerăbdare de mult, a început în această seară la ora 20:00. Apple a prezentat aici noua serie iPhone 14, ceasuri inteligente, tablete și căști fără fir. Desigur, dispozitivul surpriză din această seară a fost iPhone 14 Plus cu specificatiile, prețul și noul nume.

Specificatii și preț iPhone 14 Plus!

Apple a organizat astăzi evenimentul mult așteptat. Aici, alături de noile iPhone-uri, au fost introduse și modelele Apple Watch, AirPods Pro și iPad. Spre deosebire de anii precedenți, modelul iPhone mini a murit.

În schimb, ni s-a alăturat o nouă versiune pe care am văzut-o în cea mai recentă serie iPhone 8. Denumit iPhone 14 Plus, acest dispozitiv se adresează persoanelor care doresc experiența iPhone pe ecran mare, dar nu doresc să urce la Pro Max.

În ceea ce privește specificatiile, acestea diferă de versiunile Pro cu iPhone 14, atât în ​​ceea ce privește ecranul, camera și procesorul. De fapt, ele apar drept modelele Apple ceva mai accesibile. Iată toate caracteristicile…

Specificatii iPhone 14 Plus:

Afișaj : dimensiune de 6,7 inchi, FHD+, 60 Hz, OLED, HDR-HDR10, DCI-P3, Super Retina XDR, True Tone

Procesor : A15 Bionic, 5 nm, 2×3,2 GHz + 4X2,0 GHz (6 nuclee) / 4x nuclee GPU

Cameră din spate : cameră principală de 12 megapixeli, unghi larg de 12 megapixeli

În comparație cu iPhone 13 , are lentile noi și un senzor mai mare

Cameră frontală: cameră nouă cu focalizare automată

Stocare : 128 GB / 256 GB / 512 GB

Memorie : 6 GB RAM (LPDDR4X)

Baterie : 4.323 mAh

Sistem de operare : iOS 16

Altele : 5G, Wi-Fi 6, Dual Line , IP68 rezistență la apă și praf ,

Opțiuni de culoare: verde, violet, albastru, negru, alb și roșu

Notă: se actualizează informații…

Preturi iPhone 14 Plus Romania:

iPhone 14 Plus 128 GB: Actualizare /

iPhone 14 Plus 256 GB: Actualizare /

iPhone 14 Plus 512 GB: Actualizare /

Notă: precomanda va începe pe 9 septembrie, în timp ce vânzările vor începe pe 7 octombrie.