Cel mai așteptat eveniment al anului a sosit. Seria iPhone, care ii permite lui Apple să dețină o cotă semnificativă de piață în industria smartphone-urilor, a fost reînnoită de acum. Pe măsură ce compania și-a prezentat cele mai noi produse ca parte a evenimentului din seara aceasta, toți ochii au fost în mod firesc asupra seriei iPhone 14. Desigur, anul acesta, sunt inovații importante mai ales la modelele Pro. Deci, ce oferă iPhone 14 Pro utilizatorilor? Iată specificatiile, designul și prețul iPhone 14 Pro!

Specificatii iPhone 14 Pro

Poate pentru prima dată în timpul său în industrie, Apple a făcut diferențele tehnice și de design dintre modelele dintr-o serie atât de evidente. Pentru că se poate spune că Pro și Pro Max din seria iPhone 14 sunt alimentate de procesoare diferite față de modelele standard și Plus și au diferențe semnificative în ceea ce privește designul.

Apple, care evită de obicei schimbări radicale în design, a schimbat lucrurile drastic cu seria iPhone 14 din acest an. Pentru că, deși iPhone 14 Pro își păstrează designul ascuțit și unghiular, care este în viața noastră de la modelele iPhone 12 introduse în 2020, vine cu schimbări importante pe față.

Display: 6,1 inchi – 460 ppi, rezoluție 2796 x 1290 pixeli, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, contrast 2.000.000:1

6,1 inchi – 460 ppi, rezoluție 2796 x 1290 pixeli, 120 Hz ProMotion, Dynamic Island, contrast 2.000.000:1 Dimensiune și greutate: 147,5 mm lungime, 71,5 mm, 7,85 mm – 206 grame

147,5 mm lungime, 71,5 mm, 7,85 mm – 206 grame Procesor: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Stocare: 128/256/512GB/1TB memorie interna

128/256/512GB/1TB memorie interna Cameră: cameră principală de 48 Megapixeli, deschidere f/1.78, stabilizare optică a imaginii de a doua generație

cameră principală de 48 Megapixeli, deschidere f/1.78, stabilizare optică a imaginii de a doua generație A doua cameră: unghi ultra larg de 12 megapixeli, deschidere f/2.2, câmp vizual de 120 de grade

unghi ultra larg de 12 megapixeli, deschidere f/2.2, câmp vizual de 120 de grade A treia cameră: teleobiectiv de 12 megapixeli, deschidere f/2.8, stabilizare optică a imaginii – zoom optic 3x

teleobiectiv de 12 megapixeli, deschidere f/2.8, stabilizare optică a imaginii – zoom optic 3x Video camerei din spate: [email protected] (8K), [email protected] (4K), [email protected]

[email protected] (8K), [email protected] (4K), [email protected] Video cu încetinitorul: acceptă videoclipuri cu încetinitorul de 1080p la 120 sau 240 de cadre pe secundă

acceptă videoclipuri cu încetinitorul de 1080p la 120 sau 240 de cadre pe secundă Cameră frontală: 12 Megapixeli, deschidere f / 1.9, înregistrare video 4K 60 FPS

12 Megapixeli, deschidere f / 1.9, înregistrare video 4K 60 FPS Alte caracteristici: HDR10, Dolby Vision, HLG

HDR10, Dolby Vision, HLG OS: iOS 16

Design iPhone 14 Pro: Spune adio de la notch!

Apple a schimbat designul crestăturii, pe care a început să-l folosească cu iPhone X introdus în 2017, începând cu iPhone 14 Pro. Compania a fost ținta utilizatorilor, deoarece s-a repetat în mod constant cu acest notch. În ciuda micșorării crestăturii din seria iPhone 13, care a fost lansată anul trecut , aceste critici nu au încetat. Din acest motiv, compania americană a luat o decizie critică și a eliminat complet crestătura de pe iPhone 14 Pro și a trecut la un nou punct in stil pilula. Dar cu un concept cu totul diferit.

iPhone 14 Pro continuă tradiția de design ascuțit și unghiular pe care Apple a început-o cu seria iPhone 12. În ceea ce privește designul camerei smartphone-ului, suntem întâmpinați de senzori mai proeminenți și mai mari în comparație cu iPhone 13 Pro . Acest lucru arată în mod natural că performanța dispozitivului pe partea camerei va crește. În plus, colțurile telefonului au fost rotunjite pentru a găzdui modulul camerei.

Display: AOD a sosit în sfârșit

iPhone 14 Pro are funcția Always on Display (AOD), care a fost folosită de mult timp pe dispozitivele Android. Această funcție permite afișarea pe ecran a diferitelor date precum ora, vremea și calendarul atunci când telefonul este adormit.

Modelul are un panou OLED Super Retina XDR de 6.1 inch. În același timp, vedem funcții precum luminozitatea 1600-2000 nits și densitatea pixelilor de 460 ppi. Astfel, utilizatorii pot experimenta un ecran mai rapid, mai luminos și mai fluid.

Procesor: Cel mai puternic cu Apple A16 Bionic

Apple, care își produce de ceva vreme propriile procesoare și le folosește în telefoanele lor, nu încalcă tradiția în acest an. Modelele Pro din seria iPhone 14 sunt alimentate de procesorul A16 Bionic. Procesorul, obținut cu tehnologie de producție de 5 nm, se remarcă prin unitatea sa de procesare grafică cu 5-6 nuclee. Compania, care este înaintea concurenților săi în ceea ce privește performanța, s-a concentrat pe subiecte precum inteligența artificiala.

Constând din 16 miliarde de tranzistori, chipset-ul este format din 6 nuclee, dintre care două folosesc cu 20% mai puțină putere decât concurenții lor și patru nuclee de eficiență care consumă o treime din puterea concurenților lor. Cu toate acestea, dispozitivul are conectivitate 5G și tehnologie Wi-Fi 6.

Procesorul de semnal de imagine dezvoltat cu Neural Engine cu 16 nuclee îl deosebește pe A16 Bionic de concurenții săi. Această versiune de iPhone 14 pare să fie apreciată de majoritatea utilizatorilor. În plus, cele mai multe scurgeri care au apărut până acum au fost corecte.

RAM – Stocare

Apple, care oferă deja suficient spațiu de stocare, nu și-a încălcat tradiția în acest an. iPhone 14 Pro vine cu opțiuni de stocare de 128/256/512 GB și 1 TB. Din păcate, la fel ca modelele anterioare, suportul pentru card SD nu este inclus în acest telefon. Când ne uităm la partea RAM, trebuie remarcat că nu sunt date date.

Camere

iPhone 14 Pro vine cu modificări importante pe partea camerei. Senzorul principal de 12 Megapixeli din predecesorul său își lasă locul senzorului cu unghi larg de 48 Megapixeli din noul model, care folosește un senzor de patru pixeli cu deschidere f/1,78 și distanță focală de 24 mm. Acestea sunt însoțite de un senzor de adâncime de 12 Megapixeli capabil de unghi ultra larg de 12 Megapixeli și zoom optic 3x. În plus, pe dispozitiv este disponibilă și a doua generație de tehnologie optică de stabilizare a imaginii.

Pret iPhone 14 Pro

Articol in actualizare

Vom actualiza articolul cand vom avea date despre pretul din Romania