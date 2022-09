La evenimentul său din seara aceasta, Apple a venit cu multe produse noi, în special seria iPhone 14 și Apple Watch Series 8. După cum vă puteți imagina, evenimentul s-a concentrat pe noile modele de iPhone. Mărește și mai mult diferența dintre modelele standard și Pro, cel mai avansat model de iPhone Apple: iPhone 14 Pro Max atrage atenția prin specificatiile și designul său.

Din cauza inflației în creștere în întreaga lume și a creșterii rapide a cursului de schimb în țara noastră, una dintre primele întrebări este cât este prețul iPhone 14 Pro Max?. Noul flagship este alimentat de procesorul Apple A16 Bionic și vine cu ecranul perforat cu care suntem obișnuiți de pe telefoanele Android .

Aducând conceptul de ecran crestat în lumea smartphone-urilor cu iPhone X , Apple a făcut un pas înapoi în acest sens în seria Pro și a trecut la designul ecranului perforat, care este utilizat pe scară largă de Samsung.

Specificații tehnice iPhone 14 Pro Max

Ecran: 6,7 inchi – 460 ppi, rezoluție 2796 x 1290 pixeli, ProMotion 120 Hz, Insula dinamică, contrast 2.000.000:1

6,7 inchi – 460 ppi, rezoluție 2796 x 1290 pixeli, ProMotion 120 Hz, Insula dinamică, contrast 2.000.000:1 Dimensiune și greutate: 160,7 mm lungime, 77,6 mm, 7,85 mm – 240 grame

160,7 mm lungime, 77,6 mm, 7,85 mm – 240 grame Procesor: Apple A16 Bionic

Apple A16 Bionic Stocare: 128/256/512GB/1TB memorie interna

128/256/512GB/1TB memorie interna Cameră: cameră principală de 48 Megapixeli, deschidere f/1.78, stabilizare optică a imaginii de a doua generație

cameră principală de 48 Megapixeli, deschidere f/1.78, stabilizare optică a imaginii de a doua generație A doua cameră: unghi ultra larg de 12 megapixeli, deschidere f/2.2, câmp vizual de 120 de grade

unghi ultra larg de 12 megapixeli, deschidere f/2.2, câmp vizual de 120 de grade A treia cameră: teleobiectiv de 12 megapixeli, deschidere f/2.8, stabilizare optică a imaginii – zoom optic 3x

teleobiectiv de 12 megapixeli, deschidere f/2.8, stabilizare optică a imaginii – zoom optic 3x Video camerei din spate: [email protected] (8K), [email protected] (4K), [email protected]

[email protected] (8K), [email protected] (4K), [email protected] Video cu încetinitorul: acceptă videoclipuri cu încetinitorul de 1080p la 120 sau 240 de cadre pe secundă

acceptă videoclipuri cu încetinitorul de 1080p la 120 sau 240 de cadre pe secundă Cameră frontală: 12 Megapixeli, deschidere f / 1.9, înregistrare video 4K 60 FPS

12 Megapixeli, deschidere f / 1.9, înregistrare video 4K 60 FPS Alte caracteristici: HDR10, Dolby Vision, HLG

HDR10, Dolby Vision, HLG Sistem de operare: iOS 16

iPhone 14 Pro Max

Cu ce vine nou iPhone 14 Pro Max?

iPhone-urile Pro oferă upgrade-uri semnificative față de frații lor non-Pro. În timp ce tehnologia ecranului ProMotion de 120 Hz continuă să fie una dintre cele mai mari diferențe, primele detalii care atrag atenția sunt următoarele;

– Insula dinamică (Exclusiv Pro) în loc de crestătură

– Afișaj mereu activ (Exclusiv Pro)

– Senzor de cameră principală de 48MP (Exclusiv Pro)

– Mod de acțiune pentru videoclipuri super fluide și fără pâlpâire (Toate iPhone 14s)

– Focalizare automată cameră frontală (Toate iPhone 14s)

– procesor Apple A16 Bionic (exclusiv Pro)

Trecând la designul ecranului crestat cu modelul iPhone X, care a fost lansat în 2017, Apple și-a luat rămas bun de la notch-ul modelelor Pro după 5 ani.

Similar cu modelul anterior, iPhone 14 Pro Max, care are un ecran de 6,7 inci, vine cu o structură cunoscută sub numele de gaură de ecran în telefoanele Android. Cu toate acestea, această structură în formă de pastilă este dinamică și întărită cu animații pentru multe funcții, de la încărcare la Face ID .

Samsung numește această inovație Dynamic Island. Oferind 1600 nits de luminozitate, ecranul poate crește această luminozitate la 2000 nits în aer liber. Panoul care utilizează tehnologia LTPO vine cu o rată de reîmprospătare ProMotion de 120 Hz și oferă un raport de contrast de 2.000.000:1.

Tehnologia Always On Display, devenită indispensabilă mai ales în telefoanele Samsung, a intrat în sfârșit în viața utilizatorilor de telefoane Apple cu seria iPhone 14 Pro. Pe lângă toate acestea, are suport pentru Dolby Vision, HDR10 și HLG .

Apple, care a menținut rezoluția la 12 Megapixeli ani de zile, a trecut la tehnologia Quad Pixel cu seria 14 Pro. Camera principală de 48 de megapixeli de pe spatele iPhone 14 Pro Max are o deschidere de f / 1.78. Tehnologia de stabilizare optică a imaginii de a doua generație și-a luat locul și pe acest telefon.

Camera cu unghi ultra larg de 12 megapixeli are performanțe de 3 ori mai bune în condiții de lumină slabă. Camera teleobiectivă, în schimb, are o rezoluție de 12 Megapixeli și o deschidere de f/1.78. Această cameră vine și cu tehnologia de stabilizare optică a imaginii de a doua generație.

Sistem de detectare a accidentelor, legat prin satelit

Continuând să facă pași mari pentru a ajuta utilizatorii în situații de urgență, Apple a introdus Accident Detection cu un nou accelerometru dual-core care poate detecta până la 256 G de măsurători ale forței G și un nou giroscop cu gamă dinamică înaltă.

Seria iPhone 14 poate detecta un accident grav de vehicul și poate apela automat serviciile de urgență atunci când utilizatorul este inconștient sau nu răspunde. Apple spune că a folosit peste 1 milion de ore de date reale de conducere și coliziuni pentru a dezvolta această tehnologie.

O altă inovație majoră a fost conexiunea prin satelit. Seria iPhone 14 are o caracteristică care permite comunicarea prin satelit în caz de urgență, atunci când este în afara acoperirii celulare și wireless. Sosirea mesajelor poate dura câteva minute, deoarece sateliții au lățime de bandă redusă.

Deoarece fiecare secundă contează în caz de urgență, telefonul adresează utilizatorilor întrebări vitale și apoi le solicită să se conecteze imediat la satelit. Asistența de urgență prin satelit va fi disponibilă pentru utilizatorii care locuiesc în SUA și Canada în noiembrie, gratuit timp de doi ani.

Cât costă iPhone 14 Pro Max?

Prețul iPhone 14 Pro Max a fost anunțat la 1099 USD. Telefonul, care va fi deschis pentru precomandă pe 9 septembrie, va începe să fie livrat pe 16 septembrie. Cu toate acestea, data lansării în țara noastră rămâne deocamdată necunoscută.

Modelul iPhone 14 Pro Max vine în 4 opțiuni de culoare diferite: negru spațial, argintiu, auriu și violet închis.

Vom actualiza articolul cand vom avea informatii despre preturi in tara noastra!