iPhone 14 Pro sau Pro Max? Cum le alegi dacă vrei second hand

Când te uiți după un iPhone 14 din gama Pro, dar nu vrei să plătești prețul de lansare, varianta second hand devine tot mai tentantă. În România, interesul pentru telefoane recondiționate sau folosite este în creștere, iar modelele Pro și Pro Max sunt în topul căutărilor. Însă diferențele dintre ele nu sunt doar despre ecran. Dacă vrei să alegi inteligent, trebuie să te uiți mai adânc: la format, baterie, confort și preț.

iPhone 14 Pro vine cu un ecran de 6,1 inci, suficient de mare pentru majoritatea utilizărilor, dar compact și ușor de folosit chiar și cu o singură mână. E mai prietenos pentru cei care vin de pe modele mai vechi sau care nu vor un telefon greu. În schimb, iPhone 14 Pro Max oferă un display de 6,7 inci, mult mai potrivit pentru cine consumă des video, social media sau documente. Ecranul mare face diferența la utilizare intensă, dar vine cu un compromis: greutate mai mare și o manevrabilitate ceva mai redusă.

Autonomia e decisivă pentru unii

Una dintre cele mai mari diferențe dintre cele două modele este autonomia. Pro Max rezistă lejer o zi și jumătate, uneori chiar două, în funcție de utilizare. Este alegerea ideală pentru cei care nu vor să stea cu încărcătorul după ei. Varianta Pro oferă o autonomie bună, suficientă pentru o zi, dar nu la același nivel. Dacă ții telefonul mai mult în mână decât în priză, Pro Max este un pariu mai sigur.

Performanța și camera sunt identice

Ambele telefoane sunt echipate cu procesorul A16 Bionic și același sistem foto: senzor principal de 48 MP, ultra-wide și telephoto de 12 MP. În utilizare reală, nu există diferențe în viteza de operare, calitatea fotografiilor sau filmare. Așadar, la acest capitol, alegerea nu ține de performanță, ci de preferințe de utilizare.

Prețul poate înclina balanța

Pe piața second hand din România, Pro Max este, de regulă, mai scump cu câteva sute de lei față de Pro. Totuși, diferența se justifică prin ecranul mai mare și autonomia net superioară. Dacă vrei un telefon premium, dar la un preț cât mai bun, iPhone 14 Pro este o alegere excelentă. Dacă autonomia e critică pentru tine și preferi un display mai mare, merită să investești în varianta Max.

Când vine vorba de telefoane second hand, garanția și starea dispozitivului sunt esențiale. Apple Plug, un magazin specializat pe astfel de produse, oferă telefoane iPhone 14 Pro și Pro Max cu garanție de 24 de luni, evaluări clare ale stării estetice și baterii testate. Este important să știi că primești un produs verificat și că nu riști cu un telefon cu probleme ascunse.

Concluzie: care ți se potrivește?

iPhone 14 Pro este pentru cei care vor un telefon compact, puternic și ușor de folosit zi de zi, fără să cheltuiască în plus.

iPhone 14 Pro Max este pentru utilizatorii care prioritizează autonomia, consumul de conținut și nu sunt deranjați de dimensiunile mai mari.

Indiferent ce alegi, ambele rămân opțiuni foarte bune în 2025, mai ales dacă sunt cumpărate din surse verificate, cu garanție reală. Într-o piață second hand tot mai matură, un iPhone Pro bine ales poate fi un upgrade solid, fără compromisuri majore.