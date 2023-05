iPhone 15: 4 caracteristici care l-ar putea face cel mai bun smartphone de pe piata

Dupa ce iPhone 14 a fost lansat cu succes, fanii Apple asteapta cu nerabdare sa vada ce va aduce iPhone 15. Acest smartphone doreste sa se impuna pe piata, iar pentru a face asta, ar putea veni cu patru noi caracteristici care sa-l faca mai bun decat orice alt smartphone de pe piata.

Incarcare rapida

In fiecare an, utilizatorii de iPhone asteapta ca Apple sa imbunatateasca timpul de incarcare a bateriei. In prezent, iPhone 14 se incarca cu o putere de 20W, dar iPhone 15 ar putea veni cu o putere de 45W – mai mare decat puterea oferita de Samsung Galaxy S23.

Ecran cu o frecventa de 120Hz

Frecventa mare a ecranului este o caracteristica comuna pe smartphone-urile Android. In timp ce iPhone 14 are un ecran cu o frecventa de 60Hz, iPhone 15 ar putea veni cu un ecran cu o frecventa de 120Hz sau macar 90Hz pentru a oferi o experienta mai buna cand vine vorba de vizionarea de filme, imagini sau jocuri.

Memorie interna mai mare

Majoritatea utilizatorilor considera ca 128GB de stocare este suficient pentru un smartphone, dar pentru cei care fac multe poze si stocare mare de documente, acest lucru nu este suficient. iPhone 15 Pro ar putea veni cu o capacitate de stocare de cel putin 1TB, ceea ce ar putea fi o imbunatatire binevenita.

Reparabil mai usor

Apple nu permite utilizatorilor sa schimbe piesele telefonului lor, astfel ca orice reparatii trebuie facute doar prin centrele de service autorizate. Cu toate acestea, exista zvonuri ca iPhone 15 ar putea fi mai usor de reparat, ceea ce ar putea fi o veste buna pentru utilizatorii care doresc sa repare singuri telefonul.

iPhone 15 ar putea fi cel mai bun smartphone de pe piata, daca se va lansa cu aceste patru caracteristici noi si imbunatatite. Fanii Apple asteapta cu nerabdare lansarea si spera sa fie impresionati de ceea ce acest smartphone va aduce.