iPhone 15: baterii mai mari și memorie dublă pentru modelele Pro

Apple pregătește o serie de îmbunătățiri pentru noua sa gamă de smartphone-uri iPhone 15, care ar urma să fie lansată în toamna acestui an. Potrivit unor zvonuri din China, toate cele patru modele vor avea baterii mai mari, iar modelele Pro vor avea o capacitate de stocare de bază de 256 GB.

Baterii mai mari pentru o autonomie sporită

Un „insider” de la o fabrică Foxconn, furnizorul principal al Apple, a dezvăluit că iPhone 15 va avea o baterie de 3.877 mAh, iPhone 15 Plus va avea 4.912 mAh, iPhone 15 Pro va avea 3.650 mAh, iar iPhone 15 Pro Max va avea 4.852 mAh.

Comparativ, modelele actuale iPhone 14 au baterii mai mici: iPhone 14 are 3.279 mAh, iPhone 14 Plus are 4.323 mAh, iPhone 14 Pro are 3.200 mAh, iar iPhone 14 Pro Max are tot 4.323 mAh.

Astfel, creșterile sunt destul de semnificative pentru toate modelele și, dacă zvonurile se confirmă, este foarte probabil ca dispozitivele Apple să se claseze foarte bine în testele de autonomie ale bateriei. Este prima dată când un iPhone ar ajunge atât de aproape de 5.000 mAh și, dacă luăm în considerare cipurile proiectate în casă de Apple, care sunt renumite pentru optimizarea lor, durata de viață a bateriei pe toate acestea ar trebui să fie remarcabilă.

Potrivit unei alte zvonuri, iPhone-urile din acest an vor fi puțin mai groase decât predecesoarele lor și acest lucru are sens dacă au baterii mai mari.

Memorie dublă pentru modelele Pro

Un alt zvon provenit de pe Weibo, echivalentul chinez al Twitter, afirmă că iPhone 15 Pro va avea o capacitate de stocare de bază de 256 GB, dublă față de cea actuală de 128 GB. Acest lucru ar fi încă un factor de diferențiere între modelele Pro și cele non-Pro, care vor rămâne la 128 GB.

Apple nu a confirmat niciunul dintre aceste zvonuri și este posibil ca planurile sale să se schimbe până la lansarea oficială a iPhone-ului 15. Totuși, este clar că gigantul american nu vrea să rămână în urma concurenței și își propune să ofere clienților săi cele mai performante și atractive smartphone-uri posibile.