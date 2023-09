iPhone 15 Plus este oficial: Vezi specificaţiile şi noutăţile

iPhone 15 Plus Specificaţii şi noutăţi. Apple a organizat recent evenimentul Wonderlust, unde a prezentat, printre altele, seria iPhone 15, unul dintre cele mai așteptate telefoane inteligente ale anului. Dar ce oferă modelul Plus din această serie? Iată caracteristicile și prețul iPhone 15 Plus.

iPhone 15 Plus Specificaţii

Specificație Detaliu Ecran Tip Super Retina XDR OLED Dimensiune 6.7 inch Rezoluție 1284 x 2778 pixeli Luminozitate maximă 2.000 nits Alte caracteristici Dynamic Island Procesor A16 Bionic (4 nm) Camere Cameră frontală 12 Megapixeli, f/1.9 Cameră principală 48 Megapixeli Cameră ultra-wide 12 Megapixeli Baterie 4.912 mAh Conexiune USB Type-C Alte caracteristici SOS prin satelit Preț (în Romania) 6 GB RAM + 128 GB – 6 GB RAM + 256 GB – 6 GB RAM + 512 GB – iPhone 15 Plus Specificaţii

iPhone 15 Plus, care a fost prezentat la evenimentul Apple la care a participat și Hakkı Alkan de la ShiftDelete.Net, a reușit să atragă atenția ca modelul intermediar al seriei. Acest dispozitiv, care poate fi alegerea celor care nu preferă modelul standard, dar nici modelul Pro, a devenit centrul atenției datorită caracteristicilor sale.

Comparativ cu predecesorul său, iPhone 14 Plus, iPhone 15 Plus include îmbunătățiri semnificative, cum ar fi Dynamic Island și procesorul. Să aruncăm o privire detaliată asupra caracteristicilor iPhone 15 Plus.

Ecranul iPhone 15 Plus cu Dynamic Island

iPhone 15 Plus Specificaţii

iPhone 15 Plus are un ecran Super Retina XDR OLED de 6,7 inci cu o rezoluție de 1284 x 2778 pixeli, protejat de Ceramic Shield. Acest ecran, care este susținut de o rată de reîmprospătare de 60 Hz, oferă o luminozitate maximă de 2.000 nits. Cea mai notabilă schimbare pe acest ecran este înlocuirea decupajului cu Dynamic Island, un design care afișează notificările din aplicații.

Procesorul A16 Bionic

În ceea ce privește procesorul, iPhone 15 Plus include o îmbunătățire semnificativă față de predecesorul său. Noul telefon este alimentat de procesorul A16 Bionic, care a trecut printr-un proces de fabricație de 4 nm.

Camerele

iPhone 15 Plus are o cameră frontală de 12 megapixeli cu o deschidere f/1.9 și pe spate găzduiește o configurație de două camere: o cameră principală de 48 megapixeli și o cameră ultra-wide de 12 megapixeli.

Bateria

iPhone 15 Plus este echipat cu o baterie de 4.912 mAh, care poate oferi o zi întreagă de utilizare.

Conectorul USB Type-C

Unul dintre cele mai notabile aspecte ale iPhone 15 Plus este introducerea portului USB Type-C, în conformitate cu decizia Parlamentului European de a avea un singur tip de port pentru toate dispozitivele electronice.

iPhone 15 Plus Specificaţii

Caracteristici suplimentare

iPhone 15 Plus include și funcția de SOS prin satelit, care permite utilizatorilor să ceară ajutor de urgență prin satelit în situații critice.