iPhone 15 Pro Max ar trebui să aibă cele mai subțiri margini văzute vreodată pe un telefon mobil

iPhone-urile 15 Pro și 15 Pro Max ar trebui să aibă câteva elemente de design noi, cum ar fi butoane capacitive în lateral și margini mai subțiri în jurul ecranului. Iată ce indică skin-urile pentru iPhone 15 Pro care au fost scurse de leakerul Ice Universe pe Twitter, arătând câteva detalii ale ecranului mai multor dispozitive din linie.

Pentru comparație, cadrul din jurul ecranului iPhone 15 Pro Max ar trebui să fie de 1,55 mm, în timp ce ecranul iPhone 14 Pro Max are rame de 2,17 mm, o evoluție considerabilă care va permite vârfului liniei să aibă în continuare mai multă utilizare a zonei frontale. chiar și cu Insula Dinamică.

iPhone 15 Pro Max

De asemenea, este raportat că iPhone 15 Pro este de așteptat să aibă rame mai subțiri decât predecesorul său, dar măsurătorile nu au fost încă scurse. Oricum, aceasta trebuie să fie o noutate lăudată pentru Apple în prezentarea dispozitivelor, întrucât iPhone 15 Pro Max trebuie să aibă cele mai subțiri rame văzute vreodată la un telefon mobil.

Apropo de concurență, smartphone-ul cu cele mai mici rame este în prezent Xiaomi 13, care are doar rame de 1,81 mm, în timp ce Galaxy S23 are rame de 1,95 mm. În acest fel, Apple trebuie să depășească doi concurenți deodată cu cel mai puternic model al său din acest an.