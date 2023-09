iPhone 15 Pro Max este oficial: Vezi specificaţiile şi noutăţile

iPhone 15 Pro Max Specificaţii şi noutăţi. Apple a prezentat noul iPhone 15 Pro Max în cadrul evenimentului Wonderlust. Acesta este cel mai avansat model de iPhone lansat de Apple până în prezent și vine cu o serie de caracteristici impresionante.

iPhone 15 Pro Max Specificaţii

Caracteristică Valoare Procesor A17 Bionic Memorie internă 128 GB, 256 GB, 512 GB sau 1 TB Ecran OLED Super Retina XDR de 6,7 inci, 1290 x 2796 pixeli, 1-120 Hz Cameră principală 48 MP, zoom optic 10x, zoom periscop 50x Cameră ultra-wide 48 MP, unghi larg de vizualizare Cameră telephoto 12 MP, zoom optic 10x Cameră frontală 12 MP, selfie-uri și apeluri video HD Baterie 5000 mAh, încărcare rapidă, wireless și inversă Preț în România 6.999 lei – 9.499 lei iPhone 15 Pro Max Specificaţii

Design și ecran

iPhone 15 Pro Max are un design elegant și modern, cu o carcasă din titan cu finisaj mat texturat. Acest material îl face mai ușor și mai rezistent la zgârieturi decât aluminiul sau oțelul inoxidabil folosite la modelele anterioare. De asemenea, telefonul are un buton de acțiune, care înlocuiește butonul de oprire/pornire și permite utilizatorilor să interacționeze cu iPhone-ul în moduri noi, cum ar fi deblocarea prin apăsare lungă, accesarea Siri prin apăsare dublă sau activarea modului de urgență prin apăsare triplă.

Ecranul iPhone 15 Pro Max este un OLED Super Retina XDR de 6,7 inci, cu o rezoluție de 1290 x 2796 pixeli. Acesta are o rată de reîmprospătare adaptivă între 1 și 120 Hz, ceea ce înseamnă că se adaptează automat la conținutul afișat pentru a oferi o experiență fluidă și economisirea bateriei. De asemenea, ecranul are o funcție Always-On, care afișează permanent informații utile precum ora, data, notificările sau nivelul bateriei.

iPhone 15 Pro Max Specificaţii

Procesor și memorie

Inima iPhone 15 Pro Max este noul procesor A17 Bionic, care este cel mai puternic cip creat vreodată de Apple. Acesta are un CPU cu șase nuclee, un GPU cu șase nuclee și un Neural Engine cu 16 nuclee. Acesta oferă o performanță superioară față de A16 Bionic folosit la iPhone 15 și iPhone 15 Plus, fiind capabil să ruleze aplicații și jocuri complexe fără probleme.

iPhone 15 Pro Max are patru opțiuni de memorie internă: 128 GB, 256 GB, 512 GB sau 1 TB. Acestea sunt suficiente pentru a stoca toate fotografiile, videoclipurile, muzica sau documentele pe care le doriți. Telefonul nu are slot pentru card microSD, dar puteți folosi serviciile iCloud sau alte soluții de stocare în cloud pentru a vă extinde spațiul disponibil.

Cameră și baterie

iPhone 15 Pro Max are un sistem de cameră impresionant, format din trei senzori pe spate și unul pe față. Camera principală are o rezoluție de 48 MP și poate face fotografii cu o rezoluție super-înaltă de 24 MP sau 48 MP. Camera ultra-wide are tot o rezoluție de 48 MP și poate capta imagini cu un unghi larg de vizualizare. Camera telephoto are o rezoluție de 12 MP și poate oferi un zoom optic de până la 10x. De asemenea, telefonul are o cameră periscop, care este „vedeta spectacolului” și care permite un zoom optic de până la 50x.

iPhone 15 Pro Max Cameră

Camera frontală are o rezoluție de 12 MP și poate face selfie-uri de calitate sau apeluri video HD. Toate camerele au funcția Focus and Depth Control, care permite ajustarea focalizării și a profunzimii câmpului după ce fotografia a fost făcută. De asemenea, toate camerele pot înregistra video 4K la 60 fps sau 8K la 30 fps.

iPhone 15 Pro Max Specificaţii

Bateria iPhone 15 Pro Max este una dintre cele mai mari de pe piață, având o capacitate de 5000 mAh. Aceasta poate oferi o autonomie de până la 29 de ore de redare video, 20 de ore de navigare web sau 25 de ore de convorbire. Telefonul suportă încărcarea rapidă prin cablu USB-C, care poate încărca bateria până la 50% în doar 30 de minute. De asemenea, telefonul suportă încărcarea wireless și inversă, care permite încărcarea altor dispozitive compatibile prin plasarea lor pe spatele telefonului.

Preț și disponibilitate

iPhone 15 Pro Max va fi disponibil pentru precomandă pe 15 septembrie și pentru livrare pe 22 septembrie. Prețul său în România va fi de 6.999 lei pentru varianta de 128 GB, 7.499 lei pentru cea de 256 GB, 8.499 lei pentru cea de 512 GB și 9.499 lei pentru cea de 1 TB. Telefonul va fi disponibil în patru culori: argintiu, aur, grafit și albastru.

iPhone 15 Pro Max este cel mai avansat telefon creat vreodată de Apple, oferind o serie de caracteristici și specificații de top. Acesta este destinat celor care vor să aibă cea mai bună experiență posibilă cu un smartphone, indiferent dacă este vorba de fotografie, gaming, productivitate sau divertisment. Desigur, acest telefon are și un preț pe măsură, fiind cel mai scump dintre cele patru modele lansate de Apple în acest an. Dacă vă puteți permite să plătiți acest preț, atunci iPhone 15 Pro Max este telefonul pe care îl căutați.