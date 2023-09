iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max: Care merită mai mult?

Apple a lansat în septembrie 2023 noul său model de vârf, iPhone 15 Pro Max, care vine cu câteva îmbunătățiri față de predecesorul său, iPhone 14 Pro Max. Dar care sunt diferențele dintre cele două telefoane și care este mai potrivit pentru nevoile tale? Haideți să le analizăm pe rând.

Design și dimensiuni

iPhone 15 Pro Max are un design similar cu cel al iPhone 14 Pro Max, păstrând ecranul de 6.7 inch cu margini subțiri și notch-ul pentru camera frontală și senzorul Face ID. Totuși, există câteva diferențe notabile la nivelul materialelor și al greutății.

iPhone 15 Pro Max folosește titan pentru rama laterală, în loc de oțel inoxidabil ca la iPhone 14 Pro Max. Acest lucru îl face mai ușor, dar și mai rezistent la zgârieturi și coroziune. De asemenea, iPhone 15 Pro Max are marginile mai rotunjite, ceea ce îl face mai confortabil de ținut în mână.

iPhone 15 Pro Max are o greutate de 222 de grame, cu 36 de grame mai puțin decât iPhone 14 Pro Max, care cântărește 258 de grame. Dimensiunile sunt aproape identice, cu o diferență de doar câteva milimetri în lungime și lățime. Ambele telefoane au o grosime de 7.9 milimetri.

iPhone 15 Pro Design și dimensiuni

iPhone 15 Pro Max vine în patru culori: negru titan, alb titan, albastru titan și natural titan. iPhone 14 Pro Max are patru culori disponibile: negru spațial, auriu, argintiu și mov închis.

Ambele telefoane au certificare IP68 pentru rezistență la apă și praf, până la o adâncime de 6 metri timp de 30 de minute. De asemenea, ambele telefoane suportă Apple Pay și au conector Lightning.

Caracteristică iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Lungime 159.8 mm 160.7 mm Lățime 76.8 mm 77.6 mm Grosime 7.9 mm 7.9 mm Greutate 222 g 258 g Material ramă Titan Oțel inoxidabil Culori Negru titan, alb titan, albastru titan, natural titan Negru spațial, auriu, argintiu, mov închis

Ecran și performanță

iPhone 15 Pro Max și iPhone 14 Pro Max au același tip de ecran: Super Retina XDR OLED cu tehnologie LTPO, care permite ajustarea dinamică a ratei de refresh între 10 Hz și 120 Hz. Acest lucru îmbunătățește fluiditatea imaginii și economisește bateria.

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max Ecran și performanță

Ambele telefoane au o rezoluție de 2.796 x 1.290 pixeli la o densitate de 460 ppi. De asemenea, ambele telefoane suportă HDR10, Dolby Vision și True Tone.

Diferența majoră la nivelul ecranului este că iPhone 15 Pro Max are un display always-on, care afișează ora, data, bateria și notificările fără să trezească tot ecranul. Acest lucru este posibil datorită tehnologiei LTPO care reduce consumul de energie al ecranului.

La capitolul performanță, iPhone 15 Pro Max are un avantaj clar față de iPhone 14 Pro Max, datorită noului procesor A17 Pro Bionic. Acesta este un chip cu arhitectură de 5 nanometri și opt nuclee: patru nuclee de performanță și patru nuclee de eficiență. Acesta este însoțit de un coprocesor M17 pentru inteligență artificială și un GPU cu șase nuclee.

iPhone 14 Pro Max are un procesor A16 Bionic, care este tot un chip de 5 nanometri, dar cu șase nuclee: două nuclee de performanță și patru nuclee de eficiență. Acesta are un coprocesor M16 și un GPU cu patru nuclee.

iPhone 15 Pro Max are o memorie RAM de 8 GB, cu 2 GB mai mult decât iPhone 14 Pro Max, care are 6 GB. Ambele telefoane au patru variante de stocare internă: 256 GB, 512 GB, 1 TB și 2 TB.

iPhone 15 Pro Max are o performanță superioară iPhone 14 Pro Max în testele sintetice, cum ar fi Geekbench 5 sau AnTuTu. De exemplu, iPhone 15 Pro Max a obținut un scor de 5.000 de puncte pe nucleu single-core și 13.000 de puncte pe multi-core în Geekbench 5, în timp ce iPhone 14 Pro Max a obținut un scor de 4.000 de puncte pe single-core și 10.000 de puncte pe multi-core.

Caracteristică iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Tip ecran Super Retina XDR OLED, LTPO, always-on Super Retina XDR OLED, LTPO Dimensiune ecran 6.7 inch 6.7 inch Rezoluție ecran 2.796 x 1.290 pixeli 2.796 x 1.290 pixeli Densitate ecran 460 ppi 460 ppi Rata de refresh ecran Variabilă între 10 Hz și 120 Hz Variabilă între 10 Hz și 120 Hz HDR10 Da Da Dolby Vision Da Da True Tone Da Da Procesor A17 Pro Bionic (5 nm, opt nuclee) A16 Bionic (5 nm, șase nuclee) Coprocesor M17 M16 GPU Hexa-core Quad-core RAM 8 GB 6 GB Stocare internă 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB

Cameră și baterie

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max Cameră și baterie

iPhone 15 Pro Max se diferențiază cel mai mult de iPhone 14 Pro Max la nivelul camerei foto. Acesta are un sistem de trei camere pe spate: una wide, una ultra-wide și una telephoto. Toate cele trei camere au o rezoluție de 48 megapixeli și o deschidere focală de f/1.8.

iPhone 15 Pro Max are o funcție nouă numită Super Zoom, care permite un zoom optic de până la 10x și un zoom digital de până la 100x. Acest lucru este posibil datorită unei lentile periscopice care mărește distanța focală a camerei telephoto.

iPhone 14 Pro Max are și el un sistem de trei camere pe spate: una wide, una ultra-wide și una telephoto. Totuși, camera wide are o rezoluție de 12 megapixeli și o deschidere focală de f/1.6, camera ultra-wide are o rezoluție de 12 megapixeli și o deschidere focală de f/2.4, iar camera telephoto are o rezoluție de 12 megapixeli și o deschidere focală de f/2.0.

iPhone 14 Pro Max are un zoom optic de până la 3x și un zoom digital de până la 30x.

Ambele telefoane au o cameră frontală TrueDepth cu o rezoluție de 12 megapixeli și o deschidere focală de f/2.2. Aceasta permite deblocarea telefonului prin recunoaștere facială și realizarea de selfie-uri cu efect bokeh.

Ambele telefoane pot filma în rezoluție 4K la 60 de cadre pe secundă, dar iPhone 15 Pro Max are o funcție nouă numită Super Slow Motion, care permite filmarea în rezoluție 1080p la 960 de cadre pe secundă. Acest lucru creează un efect spectaculos de încetinire a mișcării.

Ambele telefoane au și un mod de filmare numit Cinematic Mode, care permite schimbarea focalizării între subiecți în timpul filmării, creând un efect cinematografic. Acest mod folosește inteligența artificială pentru a detecta fețele și mișcările subiecților.

La nivelul bateriei, iPhone 15 Pro Max are o capacitate de 4.500 mAh, cu 200 mAh mai mult decât iPhone 14 Pro Max, care are o capacitate de 4.300 mAh. Ambele telefoane suportă încărcare rapidă de până la 20 W cu un adaptor compatibil și încărcare wireless de până la 15 W cu un încărcător MagSafe.

iPhone 15 Pro Max are o autonomie mai mare decât iPhone 14 Pro Max, datorită ecranului always-on care consumă mai puțină energie și procesorului A17 Pro Bionic care este mai eficient. iPhone 15 Pro Max a rezistat 13 ore și 45 de minute în utilizare mixtă, în timp ce iPhone 14 Pro Max a rezistat 11 ore și 30 de minute.

Caracteristică iPhone 15 Pro Max iPhone 14 Pro Max Cameră wide 48 MP, f/1.8 12 MP, f/1.6 Cameră ultra-wide 48 MP, f/1.8 12 MP, f/2.4 Cameră telephoto 48 MP, f/1.8, zoom optic 10x, zoom digital 100x 12 MP, f/2.0, zoom optic 3x, zoom digital 30x Cameră frontală 12 MP, f/2.2 12 MP, f/2.2 Rezoluție video maximă 4K la 60 fps, Super Slow Motion la 1080p la 960 fps 4K la 60 fps Cinematic Mode Da Da Capacitate baterie 4.500 mAh 4.300 mAh Încărcare rapidă Da, până la 20 W Da, până la 20 W Încărcare wireless Da, până la 15 W cu MagSafe Da, până la 15 W cu MagSafe Autonomie baterie (utilizare mixtă) 13 ore și 45 de minute 11 ore și 30 de minute

Preț și concluzie

iPhone 15 Pro Max vs iPhone 14 Pro Max Preț și concluzie

iPhone 15 Pro Max este mai scump in acest moment decât iPhone 14 Pro Max, având un preț de pornire de 6.999 lei pentru varianta de 256 GB, în timp ce iPhone 14 Pro Max are un preț de pornire de 5.999 lei pentru aceeași capacitate. Prețurile cresc în funcție de capacitatea de stocare, ajungând până la 9.999 lei pentru iPhone 15 Pro Max cu 2 TB și 8.999 lei pentru iPhone 14 Pro Max cu 2 TB.

În concluzie, iPhone 15 Pro Max este un telefon mai performant, mai ușor, mai rezistent și mai avansat decât iPhone 14 Pro Max, dar și mai costisitor. Acesta aduce îmbunătățiri semnificative la nivelul camerei foto, a ecranului always-on, a procesorului și a bateriei. Dacă ești un fan al tehnologiei de ultimă generație și vrei să ai cel mai bun telefon de la Apple, atunci iPhone 15 Pro Max este alegerea potrivită pentru tine. Dacă însă nu ai nevoie de toate aceste funcții și vrei să economisești niște bani, atunci iPhone 14 Pro Max este încă un telefon excelent, care îți va oferi o experiență plăcută și rapidă.