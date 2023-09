iPhone 15 și iPhone 15 Plus: Inovații sau doar un upgrade minor?

În doar șase zile, Apple va lansa oficial seria iPhone 15, iar zvonurile și scurgerile de informații sunt la ordinea zilei. Așteptările sunt mari, având în vedere că iPhone-urile sunt unele dintre cele mai așteptate dispozitive ale anului. În acest an, Apple va lansa patru variante, iar astăzi ne concentrăm pe specificațiile zvonite ale celor două modele de bază: iPhone 15 și iPhone 15 Plus.

Conform informațiilor obținute de la Yogesh Brar, iPhone 15 și varianta Plus nu se vor deosebi prea mult de iPhone 14 Pro. iPhone 15 va avea un ecran Retina XDR OLED de 6,1 inch cu o rată de reîmprospătare de 60Hz, în timp ce varianta Plus va avea aceleași specificații, dar pe un ecran mai mare de 6,7 inch. Ambele telefoane vor fi alimentate de procesorul Apple A16 Bionic și vor avea până la 512GB de stocare. În ceea ce privește camera, acestea vor avea o cameră principală de 48MP și o cameră ultra-wide de 12MP. Telefoanele vor suporta UWB, Face ID și Satellite SOS. Bateria pentru modelul de bază va fi de 3,877 mAh, în timp ce varianta Plus va avea o baterie de 4,912 mAh. Culorile disponibile vor fi: Negru, Alb, Galben, Albastru și Coral.

Deși specificațiile par a fi aproape de cele ale iPhone 14 Pro, există o diferență majoră: senzorul camerei principale. Apple a decis în sfârșit să își actualizeze senzorul camerei principale, oferind astfel utilizatorilor o calitate superioară a fotografiilor.

Apple iPhone 15 | iPhone 15 Plus

(rumoured specs)



– 6.1" | 6.7" Retina XDR OLED, 60Hz

– Apple A16 Bionic

– upto 512GB storage

– 48MP + 12MP (UW)

– 12MP selfie

– iOS 17

– UWB, Face ID, Satellite SOS

– 3,877mAh | 4,912mAh battery



Colors: Black, White, Yellow, Blue & Coral — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) September 6, 2023

Seria iPhone 15 va fi lansată pe 12 septembrie, în cadrul evenimentului Apple „Wonderlust”. Un alt zvon interesant este legat de posibilitatea ca Apple să adopte portul USB Type-C pentru noile modele. Rămâne de văzut cum va fi implementată această schimbare.

iPhone 15 și iPhone 15 Plus aduc câteva îmbunătățiri față de predecesorii lor, dar rămâne de văzut dacă acestea sunt suficiente pentru a convinge utilizatorii să facă upgrade. Cu siguranță, lansarea oficială va oferi mai multe detalii și clarificări.

[SURSA]