iPhone 16 Pro și Pro Max Vin cu Ecrane Mai Mari: Detalii Despre Noul Design și Caracteristici

Apple continuă să surprindă piața cu inovațiile sale, iar seria iPhone 16 nu face excepție. Conform unor surse, se pare că iPhone 16 Pro și 16 Pro Max vor veni cu ecrane mai mari și câteva modificări de design și funcționalitate.

Ecrane Mai Mari, dar Design Consistent

iPhone 16 Pro și 16 Pro Max vor avea ecrane mai mari comparativ cu predecesorii lor, iPhone 15 Pro și 15 Pro Max. iPhone 16 Pro va dispune de un ecran de 6.3 inchi, în timp ce 16 Pro Max va avea un ecran de 6.9 inchi. Deși vor fi ceva mai lungi și mai largi, grosimea lor va rămâne neschimbată. Designul va păstra aceeași estetică, cu o suprafață periată și un design curbat, protejat de Titan de Grad 5.

Noutăți în Ceea ce Privește Butonul de Acțiune și Cel Capacitiv

Ambele modele, iPhone 16 Pro și 16 Pro Max, vor dispune de un buton de acțiune și un nou buton capacitiv de captură. Acestea sunt detalii care pot aduce îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește interacțiunea cu dispozitivul și experiența utilizatorului.

iPhone 16 și 16 Plus: Consistență și Îmbunătățiri Subtile

Pe de altă parte, iPhone 16 și 16 Plus vor păstra dimensiunile ecranului la fel ca modelele iPhone 15 și 15 Plus. iPhone 16 va avea un ecran de 6.1 inchi și o greutate de 173 grame, în timp ce iPhone 16 Plus va avea un ecran de 6.7 inchi și o greutate de 203 grame. Se așteaptă ca acestea să vină cu o creștere de doar 2 grame în ceea ce privește greutatea, comparativ cu modelele anterioare.

iPhone 16 și 16 Plus sunt așteptate să prezinte un design reînnoit al camerei, cu o proeminență a camerei reconfigurată, similară cu cea a iPhone 12. Se pare că vom vedea un aranjament vertical al camerei, împreună cu un nou buton de acțiune și un buton capacitiv de captură. În ceea ce privește materialele, nu ne putem aștepta la schimbări majore față de carcasa iPhone 15, cu același tip de aluminiu și sticlă mată pe partea din spate.

Aceste informații aduc în prim-plan evoluțiile pe care Apple le propune pentru noile modele iPhone 16, menținând un echilibru între inovație și consistența designului. Cu ecrane mai mari pentru modelele Pro și îmbunătățiri la nivel de funcționalitate și design, seria iPhone 16 pare să fie pregătită să ofere o experiență îmbunătățită utilizatorilor săi.

[SURSA]