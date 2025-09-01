iPhone 17 ar putea veni în Europa doar cu eSIM. Ce înseamnă schimbarea pentru utilizatorii din România

Apple accelerează tranziția către telefoane fără slot fizic pentru cartela SIM, iar seria iPhone 17 „ar putea” fi primul pas vizibil în Europa. Mai multe modele ar urma să fie comercializate exclusiv cu eSIM, continuând direcția începută în 2022 în SUA, când iPhone 14 a renunțat complet la slotul SIM. Semnele schimbării se văd și intern: compania le cere angajaților din retail și partenerilor să finalizeze până pe 5 septembrie un program de instruire pe eSIM în aplicația SEED.

Din zona de zvonuri cu greutate, analistul Ming-Chi Kuo indică faptul că iPhone 17 Air, modelul remarcat pentru profilul ultra-subțire, va renunța complet la slotul fizic. El mai sugerează că iPhone 17, 17 Pro și 17 Pro Max vor trece la eSIM la nivel global, cu posibile excepții pe anumite piețe precum China. Pe scurt, ceea ce părea o testare de piață în SUA devine o strategie la scară largă.

Ce înseamnă pentru utilizatorii din România

eSIM promite comoditate și securitate. Pe un singur iPhone se pot gestiona până la opt profile, ceea ce înseamnă că poți jongla mai ușor între numărul personal, cel de serviciu și planuri de date pentru deplasări. Fără plastic, fără tăvițe, fără riscul să pierzi sau să deteriorezi cartela. Apple poziționează eSIM și ca o soluție mai sigură, tocmai fiindcă activarea și transferul trec prin proceduri digitale, nu prin carduri fizice care pot fi furate sau clonate.

Există însă și nuanțe practice. Tranziția va cere proceduri clare de activare și portare la operator, iar utilizatorii obișnuiți să mute rapid un SIM dintr-un telefon în altul vor trebui să se adapteze la pașii de migrare a profilului. Vestea bună este că, odată configurat, managementul mai multor numere devine mai simplu, inclusiv pentru cei care călătoresc des și preferă pachete locale de date. Pentru piața locală, miza e pe cât de fluentă va fi experiența de activare din prima zi: cât de repede îți pui numărul pe noul iPhone și cât de ușor îl muți când vinzi telefonul sau îl schimbi în familie.

Privind înapoi la momentul iPhone 14 din SUA, lecția e clară: odată ce Apple își asumă o direcție de design, rareori revine. Dacă scenariul pentru iPhone 17 se confirmă în Europa, inclusiv în România, trecerea la eSIM nu mai e „dacă”, ci „când” și „cât de lin”. Pentru public, avantajele vin pe termen mediu—portabilitate mai ușoară, mai puțin hardware fragil—iar provocările sunt mai degrabă logistice, ținând de obișnuințe și procesele operatorilor.

Apple va prezenta seria iPhone 17 marți, 9 septembrie, la ora 20:00 (ora României). Atunci vom vedea cât de extins este planul eSIM pe piețele europene și ce modele vor veni efectiv fără slot pentru cartela SIM. Până atunci, merită să te gândești dacă ești pregătit pentru un iPhone fără tăviță: dincolo de hype, pare să fie noul normal.