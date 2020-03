iPhone 9 Data de lansare, pret, camera si specificatii. Gama iPhone 11 a fost lansată în septembrie 2019 și, de obicei, nu ne-am aștepta la telefoane noi de la Apple până nu va trece un an întreg. Dar potrivit anumitor zvonuri si a unor informatii eliberate pe internet, astazi vorbim despre iPhone 9, care va fi lansat la începutul anului 2020, care poate fi numit iPhone 9 sau iPhone SE 2. Acest telefon este considerat a fi o intrare mult mai accesibilă în gama Apple, și iată tot ce știm despre asta până acum.

Pe scurt, zvonurile actuale prezic următoarele detalii despre lansarea iPhone 9 / SE 2:

Lansare: Martie/Aprilie

Display de 4.7inch

Chip A13

3GB RAM

64GB spatiu de stocare

O antena LCP actualizată pentru performanțe wireless îmbunătățite

Space Grey, rosu si argintiu vor fi culorile disponibile.

Design in stilul iPhone 8

Touch ID si nu Face ID

Pret de la $399

iPhone 9 Data de lansare

IPhone 9 trebuia să se lanseze pe 31 martie. Cu toate acestea, programul Apple March a fost anulat din cauza focarului de coronavirus, Cult of Mac raportând că iPhone 9 a fost „amânat pe termen nedeterminat” din cauza întârzierilor de producție.

iPhone 9 has just entered mass production. 🧻🧻🧻🧻🧻 — Jon Prosser (@jon_prosser) March 18, 2020

Insa sunt si stiri incurajatoare de la un leaker, Jon Prosser, potrivit caruia dispozitivul a intrat în producție în masă pe 18 martie, așa că este posibil să nu mai fim nevoiți să așteptăm mult să-l vedem.

Acest dispozitiv nu a fost singurul afectat de evenimentul amânat; așteptam, de asemenea, dezvăluirea unui nou iPad Pro, AirTags și actualizarea software iOS 13.4. Vom urmări actualizările pe măsură ce situația se dezvoltă.

iPhone 9 Pret

IPhone 11 a fost cel mai ieftin telefon lansat anul trecut, nu a fost foarte scump, cand vorbim de varianta standard, in tarile dezvoltate, acesta a costat in jur de 700/800 de dolari și ne așteptăm ca iPhone 9 să reducă acest lucru și să ajungă imediat ca cea mai ieftină alegere a noului iPhone.

În octombrie 2019, un raport al TF Securities afirma că prețul va fi de 399 USD (~ 320 GBP). Sperăm că această predicție inițială se dovedește corectă. Cu toate acestea, deocamdată, vom păstra un scepticism sănătos în legătură cu un preț atât de scăzut pentru un produs Apple nou-nouț, mai ales având în vedere că chiar și astăzi, un nou iPhone 8 comercializează oficial la 449 USD (479 GBP).

iPhone 9 Design si display

Potrivit Nikkei, iPhone 9 va avea un design foarte familiar. Acest lucru se datorează faptului că acesta va avea aceeași carcasă ca și iPhone 8 (lansat pentru prima dată în septembrie 2017), deși este echipat cu o cameră nouă și va avea hardware actualizat.

Designul distinctiv al lui iPhone 8 este prevăzut cu plăci groase în partea de sus și în jos a telefonului, împreună cu un buton de pornire cu ID-ul Touch integrat pentru conectare mai rapidă. Chiar și la propriul eveniment de lansare, acest ID, arăta depășit în comparație de iPhone X, care a introdus lunele minime, împreună cu crestatura de ecran imitată pe scară largă. Dar atâta timp cât iPhone 9 oferă o performanță excelentă, atunci este un pariu sigur pentru a câștiga inimile fanilor Apple.

Ecranul măsoară doar 4,7 inci, ceea ce îl face mic în conformitate cu standardele de astăzi – dar într-o lume dominată de telefoanele cu ecran mare, acest lucru ar putea veni ca un element bun pentru consumatorul care ar prefera să aibă un dispozitiv mai gestionabil.

iPhone 9 culori

Analistul Ming-Chi Kuo a dezvăluit că iPhone 9 este setat să fie disponibil în doar trei nuanțe diferite: roșu, argintiu și gri.

Acest lucru nu este deosebit de impresionant atunci când sunt opuse pentru cele șase nuanțe vibrante oferite de iPhone 11 și ne-am simtit usor dezamagiti, mai ales dacă acest zvon se dovedește a fi adevărat. IPhone 9 va fi cu siguranță relativ ieftin, dar o serie de culori luminoase ar ajuta să-l facă și mai vesel.

iPhone 9 camera

O imagine pretinsă a dispozitivului a apărut pe SlashLeaks, care pretinde că dezvăluie luminozitatea panoului posterior complet al telefonului cu o cameră cu aspect nou.

Nu există prea multe lucruri aici, dar imaginea încețoșată și neclară sugerează că senzorul camerei poate fi mai mare decât cel de pe iPhone 8 inițial și deci este posibil să se laude cu o rezoluție mai mare.

Deși telefoanele cu Android la un punct de preț similar se mândresc adesea cu mai multe camere diferite, nu poate fi prea mare surpriza faptul că iPhone 9 este setat doar să aibă una. Mai ales când iei în considerare că abia anul trecut, Apple a lansat iPhone XR-ul cel mai vândut cu un singur senzor.

iPhone 9 Specificatii si caracteristici

Deși designul în sine este de așteptat să reînvie un model anterior, mai degrabă decât să introducă un aspect nou distinctiv, la interior iPhone 9 va fi o actualizate la zi cu gama de iPhone-uri din 2019.

Pentru început, este de așteptat să găzduiască cipul A13 Bionic, care este prezent în toate noile iPhone-uri chiar până la top-spec iPhone 11 Pro Max – și este una dintre cele mai bune piese de siliciu de pe piață, așa că cu siguranță nu o sa ai probleme cu puterea. În plus, ne așteptăm la îmbunătățirile obișnuite ale specificațiilor, deoarece iPhone 8 a apărut în 2017, incluzând o posibilă actualizare RAM la 3 GB sau 4 GB, mai degrabă decât la 2 GB, asa cum a fost la modelul din 2017.

Un raport de la 9t05 Mac, care examinează codul sistemului de operare mobil iOS 14, are câteva caracteristici noi pentru iPhone 9. În primul rând, a confirmat existența Touch ID, așa cum ne așteptam, având în vedere asemănarea cu iPhone 8. În al doilea rând, a dezvăluit că dispozitivul va suporta Express Transit (sistemul de plată care vă permite să plătiți pentru transportul public). Această tehnologie a fost prezentă pe iPhone 6s și mai departe, așa că s-a speculat că iPhone 9 va fi comercializat către utilizatorii iPhone 6 care caută un upgrade.

iPhone 9 … sau iPhone SE 2?

În prezent, există o mulțime de confuzii cu privire la numele viitorului telefon cu buget redus de la Apple. Avem informatii de la oameni cheie care au incercat sa prezica cum se va numi telefonul iar acestia trag spre iPhone SE 2 – și, de obicei, sunt destul de buni.

Cu toate acestea, a merge la titlul iPhone SE 2 ar fi o mișcare ciudată de la Apple, având în vedere că ultimul model a apărut în urmă cu patru ani și a fost conceput pentru a fi un telefon mai mic.

Așadar, asta ne duce înapoi la iPhone 9 – iPhone 8 a fost ultimul telefon Apple care a pus lunele mari deasupra și dedesubtul ecranului (împreună cu butonul Touch ID), astfel încât iPhone 9 ar fi o continuare a acelei linii.

Dar apoi mai exista problema cu iPhone 9 care sună ca un adevărat un pas spate de la iPhone 11, în prezent unul dintre cele mai vândute telefoane din lume.

Deși este de înțeles – iPhone 9 va fi mult mai ieftin – subconștient trimite un mesaj potrivit căruia acest telefon este „mai mic”, motiv pentru care Apple, de obicei, vine cu ceva mai întâmplător (cum ar fi SE, 5C sau XR) pentru a ajuta la deghizare.

Deocamdată, iPhone 9 pare să fie cel mai bun pariu.

iPhone 9: ce vrem să vedem

Am venit cu o listă de dorințe, completată de funcții pe care dorim să le vedem în noul iPhone 9 sau iPhone SE 2.

Unele dintre ele sunt pledoarii pentru Apple de a nu elimina specificațiile cheie, în timp ce altele provoaca compania să încerce ceva nou.

Un jack pentru căști

In primul rând: iPhone SE are o mufă pentru căști și ne-ar plăcea foarte mult dacă Apple ar menține lucrurile la loc pentru iPhone SE 2.

Sunt zvonuri care ar indica prezenta unui jack pentru casti pe noul iPhone, nu se stie exact daca acest lucru va fi sau nu adevarat, insa noua ne-ar place sa vedem acest lucru in continuare pe mai toate telefoanele.

O baterie mai bună

Din punct de vedere valoric, iPhone SE se află pe topuri dacă sunteți în căutarea unui telefon care vă va sta aprins toată ziua.

Sunt in continuare de parere ca bateria conteaza foarte mult la un telefon, ne dorim o baterie care sa ofere cu adevarat o autonomie foarte buna, din punctul nostru de vedere ar fi un factor cheie in achizitionarea acestui telefon, iPhone 9 ar putea fi telefonul old shool cu hardware premium, o baterie buna, un jack si design elegant.

Performanta imbunatatita

Unul dintre lucrurile mai impresionante despre SE este că se potrivește unui set similar de specificații găsit în iPhone 6S. Un smartphone cu dimensiuni mici ce incape in orice palma.

Totuși, aceasta este puterea din 2016, iar în 2020 sperăm ca Apple să ofere iPhone SE 2 cel mai recent chipset cea mai recenta baterie si un RAM bun.

Un design nou

Nu există niciun dubiu că revigorarea designului iPhone 5 pentru utilizare cu iPhone SE a fost o idee bună. La urma urmei, este un design câștigător, debutat pe iPhone 4, care a stabilit Apple cu mult înaintea concurenței sale în ceea ce privește calitatea de construire.

Cu toate acestea, vine un moment în care chiar și cele mai bune idei de design trebuie să fie lăsate la o parte. Și când privim spre lansarea iPhone SE 2, acum este momentul.

Ne-ar plăcea să vedem ceva drastic diferit, rămânând în același timp la dimensiunile ergonomice de patru inci cu care sunt obișnuiți fanii SE.

Desigur, dacă designul nu se schimbă deloc, probabil că acum va lua forma unui iPhone XR redus, dar nu este neapărat un lucru rău.

O șansă

Așa este, dorim ca Apple să ofere lui iPhone SE 2 o șansă. Există încă o piață pentru persoanele care doresc un iPhone care stă confortabil în palmă, poate fi folosit cu o singură mână fără a induce un risc de cadere și nu ocupă fiecare centimetru pătrat al unui buzunar.

Factorul de formă iPhone SE este iubit de fanii săi, iar în timp ce iPhone SE 2 nu va fi cel mai bine vândut pentru Apple, asta că firma din Cupertino ascultă unii dintre cei mai fideli fani ai săi.