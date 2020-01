Apple va începe să produca iPhone-ul său cu costuri mai mici în februarie și îl va face oficial în martie, conform surselor disponibile in momentul de fata.

Se pare că montajul va fi împărțit între producătorii din Taiwan, Hon Hai Precision Industry (Foxconn), Pegatron Corp și Winstron Corp.

Raportul susține că iPhone 9 va avea un design inspirat de iPhone 8, cu buton de acasă Touch ID, ecran de 4,7 inchi și chipset Apple A13 Bionic care se potrivește cu iPhone 11.

Am văzut rapoarte conflictuale, care sugerează că iPhone 9 low cost va avea într-adevăr un design inspirat de iPhone 8, dar omite butonul de pornire în favoarea unui Face ID și va avea astfel un ecran ușor mai înalt de 5,4 inci. Acest lucru ar avea mai mult sens în 2020.

Informatiile si zvonurile despre acest telefon sunt inca la inceput, dar totusi nu trebuie sa ne asteptam la ceva nemaipomenit avand in vedere ca va fi un telefon „ieftin”. Vestea ca iPhone 9, sau ma rog low cost a fost de mai mult timp, si am stiut ca hardware-ul va fi unul similar cu un iPhone 8 sau 7. Acum ramane sa vedem ce ne va oferi iPhone in continuare.