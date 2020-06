iPhone este un subiect raspandit zilele acestea, mai ales ca foarte multi dintre noi cauta informatii cu privire la iPhone 12, si la ce gadget-uri mai lanseaza Apple in toamna aceasta, recent au aparut pe internet informatii despre un iPhone Pliabil, acestea par sa se contureze pe zi ce trece.

Aceasta lansare este neasteptata, daca ar fi sa fie, avand in vedere piata in scadere a smartphone-urilor din cauza coronavirusului, totusi, discutiile ce pun Apple in zona telefoanelor pliabil sunt de ani de zile, insa doar concurentii au reusit sa lanseze ceva.

Informatiile vin din twitter-ul pe care il puteti vedea mai sus, alaturi de imaginea din descriere, dupa cum puteti vedea ar fi vorba despre un iPhone Pliabil, dar totusi destul de vizibil atunci cand vine vorba de faptul ca arata ca doua telefoane impreunate, deocamdata nu stim alte informatii, totusi cu siguranta vor aparea zilele acestea, deci ramai pe aproape.