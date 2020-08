Iqoo 5 Pro – Vivo lanseaza primul sau smartphone cu incarcare rapida 120 W

Vivo a prezentat luni doua smartphone-uri noi, Vivo Iqoo 5 si 5 Pro. Versiunea Pro se distinge prin ecranul sau curbat si prin rata de refresh 120 Hz si, in egala masura prin incarcarea rapida cu o putere de 120 W.

Dupa Xiaomi saptamana trecuta, a venit randul lui Vivo sa anunte in China lansarea unui nou smartphone ultra premium, Vivo Iqoo 5 Pro. Aparatul, insotit de Vivo Iqoo 5, profita in egala masura de o incarare rapida 120 W si de un ecran cu o rata de refresh de 120 Hz.

La fel ca si Xiaomi Mi 10 Ultra, Vivo Iqoo 5 Pro se vrea a fi o veritabila demonstratie tehnologica din partea constructorului sau. Regasim un Snapdragon 865 asociat cu 8 sau 12 GB RAM LPDDR si 256 GB stocare. In ceea ce proveste bateria, acumulatorul este de 4000 mAh, acest smartphone putandu-se incarca cu o putere de 120 W, adica aceeasi de care beneficiaza si Mi 10 Ultra de la Xiaomi. Este vorba despre cea mai rapida incarcare de pe piata.

In ceea ce priveste ecranul, Iqoo 5 Pro arboreaza un Oled de 6,56 inchi in Full HD+ cu margini curbate. Ecranul profita de o rata de refresh de 120 Hz. Senzorul principal este de 50 mpx si senzorul selfie este de 16mpx. Pentru moment, acest telefon va fi lansat doar in China la un pret de aproximativ 600 de euro.