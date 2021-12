S-a încheiat noaptea lungă a The Game Awards 2021, ultimul moment de sărbătoare al anului pentru industria jocurilor video, cu anunțuri și multe noutăți . Oscarurile jocurilor video, așa sunt definite TGA-urile și sistemul lor de vot bazat pe categorii și nominalizări care amintesc efectiv aceleași proceduri de atribuire ca și omologul de la Hollywood.

Doar că, în locul Oscarului, în acest caz se acordă GOTY, Game of the Year, premiu care își propune să răsplătească cea mai bună producție a anului în rundă, o statuetă care ajunge adesea în mâinile echipelor care a realizat cel mai de succes blockbuster din perioada de raportare.

Recunoașterea conferită lui It Takes Two a măturat așadar acei nori prea hollywoodieni care s-au adunat în jurul evenimentului și însuși patronului și gazda Geoff Keighley, jocul a avut concurenta mare anul acesta, chiar dacă în medie slăbită față de anii precedenți. Reamintim că ceilalți candidați pentru GOTY au fost Metroid Dread, Ratchet & Clank: Rift Apart, Resident Evil Village, Psychonauts 2 și Deathloop .