Italia interzice chatbot-ul ChatGPT

Organismul național de reglementare a confidențialității din Italia a ordonat interzicerea efectivă a ChatGPT, un chatbot AI dezvoltat de OpenAI. OpenAI a fost rugat să oprească acțiunile sale de „colectare ilegală de date cu caracter personal” și să-și repare practicile de colectare a datelor.

Autoritatea italiană pentru protecția datelor, GPDP, a explicat că compania nu are nicio justificare legală pentru colectarea informațiilor personale ale utilizatorilor. În plus, GPDP a declarat că OpenAI nu are niciun mecanism care să împiedice utilizatorii minori să acceseze serviciul, ceea ce „expune copiii la răspunsuri nepotrivite pentru vârsta lor”.

Autoritatea de reglementare a datelor din Italia a mai luat măsuri similare împotriva chatbot-urilor AI. În februarie, a interzis aplicația sa de chatbot numită Replika.ai. Replika își făcea un nume datorită relațiilor personale pe care unii utilizatori le aveau cu chatbot-ul.

Va dura ceva timp pentru ca OpenAI să respecte ordinul de oprire a procesării datelor utilizatorilor italieni. GPDP cere companiei să raporteze în termen de 20 de zile măsurile pe care le-a luat pentru a îndeplini cerințele de reglementare. În caz contrar, OpenAI s-ar putea confrunta cu amenzi de până la 20 de milioane de euro.

