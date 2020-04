Izolarea sociala: 12 filme ce abordeaza aceasta tema

În cele din urmă, unele povești pe care le prezintă cinematografia obțin viziuni noi, iar realitatea abordează cele mai diverse narațiuni. În vremurile noii pandemii coronavirus , vezi cum izolarea socială a fost deja înfățișată în 12 filme de diferite genuri.

Castaway

Unul dintre cele mai celebre filme de izolare socială, Castaway îl are pe Tom Hanks în rolul lui Chuck Noland, un inspector FedEx care, după un accident de avion, este blocat pe o insulă de 4 ani. Poate că este unul dintre filmele care demonstrează cel mai bine importanța de a nu renunța la lupta pentru supraviețuire în situații extreme, chiar dacă este necesar să rămânem la lucruri simple, cum ar fi compania unei mingi de volei. Nu întâmplător, unul dintre cele mai dramatice momente din film este când Noland îl pierde pe Wilson în ocean.

Abordând fantezia, Viata lui Pi spune povestea lui Pi Patel (Suraj Sharma), care se muta în Canada împreună cu părinții și animalele zoologice pe care le dețineau. După o furtună, vaporul în care călătorește toată lumea sfârșește naufragiat și Pi trebuie să împărtășească o barcă mică cu o zebră, un orangutan, o hienă și un tigru de bengal.

The Lighthouse

La sfârșitul secolului al XIX-lea, tânărul Ephraim Winslow (Robert Pattinson) devine noul îngrijitor al unui far dintr-o insulă îndepărtată din Noua Anglie pentru a-l ajuta pe angajatul local al farului, Thomas Wake (Willem Dafoe). Cu toate acestea, izolarea provoacă tensiune în coexistența dintre cei doi bărbați, iar între furtuni și înghițituri de kerosen, Winslow încearcă să dezlege misterele care există în poveștile șefului său.

Legenda vie

Un concept clasic al științei ficțiunii este să-ți imaginezi cum ar fi viața pentru ultima ființă umană de pe Pământ. Aceasta este premisa filmului I Am Legend , care îl pune pe Will Smith în acest scenariu. În timp ce rătăcește prin New York, încercând să găsească orice semn de supraviețuitori, el trebuie să se ocupe de zombi nocturni care ii pun viața în pericol. Pentru a face față izolării, el decide să plaseze manechine în jurul orașului, pentru a simula o lume în care mai există și alte persoane.

10 Cloverfield Street

Michelle este o tânără (Mary Elizabeth Winstead) care suferă un grav accident de mașină și se trezește la subsolul unui străin. Bărbatul care o salvează, Howard (John Goodman), spune că un atac chimic a lăsat lumea nelocuită, așa că trebuie să rămână protejați la fața locului. Suspicioasă de poveste, ea trebuie să decidă dacă să aibă încredere în străin sau să-și pună viața în pericol pentru a încerca să scape de locul respectiv.

Filmul spune povestea adevărată a lui Christopher McCandless (Emile Hirsch), un tânăr care decide să renunțe la tot ce trebuia să se izoleze de lume într-o călătorie în Alaska. Pe parcurs, întâlnește oameni care-i schimbă viața, făcându-l să se întrebe dacă aceasta era destinația pe care o căuta cu adevărat. Deși tragic, filmul este un bun exemplu de călătorie către cunoașterea de sine și modul în care ne face maturi.

Gravity

În viața astronauților, izolarea socială poate deveni o realitate dacă participă la misiuni pe ISS. În gravity, acesta nu a fost obiectivul, dar izolarea devine o realitate, atunci când un accident îl ucide pe Matt Kowalski (George Clooney) si Ryan Stone ramane singura (Sandra Bullock) având nevoie să descopere singura o cale de a reveni pe Pământ. În spațiu, fără a putea conta pe altcineva, chiar și o voce ciudată care vorbește o limbă pe care nu o înțelege ii poate salva viața.

All Is Lost

După ce barca cu pânză a fost parțial distrusă, un navigator cu experiență (Robert Redford) are doar curenții pentru a ieși din Oceanul Pacific. Singur și având nevoie să raționeze puținele resurse pe care le mai are, va trebui să facă față și furtunilor și rechinilor. Deși filmul începe cu izolare planificată, șansa îl plasează într-o situație care își sfidează propriile limite.

The Shining

Adaptat dintr-unul dintre cele mai cunoscute romane ale lui Stephen King, The Shining însoțește o familie care se mută la un hotel deasupra unui munte. În timp ce oaspeții și personalul se bucură de sărbătorile de iarnă, Jack Torrance (Jack Nicholson), Wendy Torrance (Shelley Duvall) și fiul lor (Danny Lloyd), vor fi singuri la Overlook Hotel. Dar, după câteva luni, încep să se întrebe dacă nu există nimeni altcineva acolo.

Wild

Cu câteva paralele cu „ În sălbăticie”, Wild urmărește povestea lui Cheryl Strayed (Reese Witherspoon), o femeie care a decis să plece într-o călătorie singură pentru a face față morții mamei sale, divorțului și dependenței de heroină. Filmul este un alt exemplu al modului în care izolarea este uneori un instrument important pentru depășirea conflictelor interne și pentru a se elibera de unele traume.

Nadie quiere la noche

Inspirată și dintr-o poveste adevărată, Nimeni nu vrea noaptea o însoțește pe Josephine Peary (Juliette Binoche), o femeie de înaltă societate care, în 1908, călătorește la Polul Nord pentru a-l întâlni pe soțul său, exploratorul Robert Peary și pentru a împărtăși momentul glorios cu sotul ei, curajul și dragostea ei o duc într-un marș epic printr-unul dintre cele mai inospitale locuri din lume, unde o întâlnește pe Allaka (Rinko Kikuchi), un eskimos care va influența profund ideile ei conservatoare, în timp ce cei doi trebuie să trăiască împreună într-un cort pentru a supravietui frigului extrem.

Acesta nu este un film

În 2010, cineastul iranian Jafar Panahi a fost condamnat la arest la domiciliu pentru că a fost considerat un inamic al statului, datorită temelor filmelor sale. Fără să poată ieși din casă, decide să-și înregistreze viața de zi cu zi prin documentarul Isto Não É um Filme . Proiectul a sfârșit dezvăluind modul în care arta poate ieși din cele mai improbabile situații.

