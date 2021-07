Jocul de realitate augmentată The Witcher: Monster Slayer este disponibil pentru mobil

The Witcher: Monster Slayer, noul joc din seria The Witcher, care are unul dintre cele mai populare și de succes jocuri din lumea jocurilor, și-a făcut debutul pentru dispozitivele mobile.

Publicat de CD Projekt și dezvoltat de Spokko, The Witcher e joc mobil The Witcher: Monster Slayer care și-a făcut debutul pentru dispozitive mobile.

Noul joc The Witcher, The Witcher: Monster Slayer, în stilul Pokemon GO, este disponibil în prezent gratuit pe App Store și Google Play. Puteți găsi paginile magazinului jocului și trailerul de lansare de mai jos.

The Witcher: Monster Slayer Trailer de lansare

Monster Slayer are aceeași construcție ca si Pokemon Go. Când mergi la arcul dușmanilor pe care îi întâlnești în timp ce mergi în joc sau care sunt marcați pe harta ta, îi vei lupta în timp real. Timpul real și condițiile meteorologice vor fi, de asemenea, eficiente în joc. Jocul îți va oferi și misiuni de poveste.