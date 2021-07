Jocul gratuit Epic Games din această săptămână este acum disponibil

Magazinul Epic Games își continuă campaniile gratuite de jocuri fără a încetini. În această săptămână, jocul The Spectrum Retreat, va fi disponibil gratuit gratuit. Puteți adăuga jocul în biblioteca dvs. gratuit pana săptămâna viitoare.

Publicat în 2018, The Spectrum Retreat se remarcă ca un joc de acțiune / puzzle first person. Jocul are o medie de recenzii „În cea mai mare parte pozitivă” pe Steam. Puteți urmări filmările din joc mai jos.

Joacă The Spectrum Retreat chiar acum Din magazinul Epic Games O puteți obține și instala pe computerul dvs. cu ajutorul Epic Games Launcher. Campania se va încheia pe 8 iunie la ora 18:00 și un nou joc va fi oferit gratuit.