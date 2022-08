Jocul Papers, Please este acum disponibil pe Android si iPhone

Jocul de tip thriller „Papers, Please” este acum disponibil si pe smartphone-uri, la 9 ani de la lansarea initiala. Actiunea jocului se desfasoara intr-un stat comunist fictiv numit Arstotzka, avand oportunitatea de a juca rolul unui vames ce se confrunta in mod regulat cu diverse situatii ce il pun in dileme morale.

Printre imigrantii obisnuiti si vizitatorii care vor sa intre in tara se ascund si contrabandisti, spioni si chiar teroristi. Astfel, folosindu-va doar de documentele pe care calatorii vi le prezinta si informatiile primite de la Ministerul Imigrarii (care ofera date precum amprentele acestora), va trebui sa decideti cine trece granita si cine se va intoarce din drum sau va fi arestat.

Jocul a primit mai multe premii de-a lungul timpului, fiind vazut ca un bun exemplu de arta digitala si storytelling. Pentru a-l face usor de jucat pe mobil, interfata grafica a acestuia a fost actualizata si s-au facut optimizari unde a fost necesar. In cazul in care detineti deja jocul pentru iPad, dezvoltatorul a anuntat ca il veti putea descarca pe iPhone in mod gratuit.

Papers, Please costa in jur de 25 de lei pe Google Play si App Store, acesta urcand deja la scurt timp de la lansare in topurile ambelor platforme.