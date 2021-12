Ceremonia Game Awards, unul dintre cele mai mari evenimente de joc ale anului, s-a încheiat în ultimele ore. În cadrul evenimentului au fost anunțate multe jocuri noi, am văzut imagini noi din multe jocuri. În această știre, am compilat cele mai intesante jocuri ce vor fi lansate in viitor.

Alan Wake 2

Jocul va fi lansat pentru PlayStation 5, Xbox Series și PC în 2023. Mai multe detalii vor fi distribuite în vara anului 2022.

Wonder Woman

Monolith Productions, dezvoltatorul Shadow of Mordor si Middle-earth: Shadow of War, dezvoltă jocul Wonder Woman sub publicarea Warner Bros. Din păcate, nu există multe detalii în afară de trailer pentru moment.

Star Wars Eclipse

A sosit și a fost anunțat oficial primul trailer al jocului Quantic Dreams din Star Wars, cunoscut anterior pentru jocul Detroit Become Human. Din păcate, platformele și data lansării sunt necunoscute.

Sonic Frontiers

Sonic Frontiers, noul joc al popularului brand de jocuri Sonic, a fost anunțat. Jocul; Va fi lansat pentru PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Switch și PC în ultimele luni ale anului 2022.