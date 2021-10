Lumea jocului va ajunge în finala anului 2021 cu jocuri care vor fi lansate în noiembrie și decembrie. Deși majoritatea greilor din lumea jocurilor au fost amânate până în 2022, există și producții care îi pot entuziasma pe jucători înainte de sfârșitul anului 2021.

2021 își face finalul cu producții importante

Deși producții importante precum Dying Light 2: Stay Human, God of War: Ragnarok și Gotham Knights, care se preconiza a fi lansate în 2021, se amana până în 2022, ultimele două luni ale acestui an conțin producții care îi pot face pe jucători fericiți.

Când aruncăm o privire la noiembrie, Battlefield 2042, care a fost dezvoltat de EA și DICE de mult timp, Just Dance 2022, cel mai recent joc din faimoasa serie de jocuri de ritm/dans de la Ubisoft, Just Dance, și GTA: Trilogy – The Definitive Edition, care prezintă trilogia GTA cu o grafică reînnoită, atrage atenția.

Luna decembrie, pe de altă parte, pare a fi o luna plictisitoare, cu care nu ne-am obișnuit niciodată în trecut. Pe lângă Halo Infinite, ultima verigă a legendarei serii Microsoft Halo, jocul de aventură/roman vizual Danganronpa, care va fi oferit exclusiv Nintendo Switch, sunt singurele nume remarcabile…

Jocuri care vor fi lansate în noiembrie:

First Class Trouble | Kasım 2 (PS4, PS5)

World War Z | Kasım 2 (Switch)

Just Dance 2022 | Kasım 4 (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Animal Crossing: New Horizons 2.0 | Kasım 5 (Switch)

Call of Duty: Vanguard | Kasım 5 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Airborne Kingdom | Kasım 9 (PS4, Xbox One, Switch)

Football Manager 2022 | Kasım 9 (PC)

Forza Horizon 5 | Kasım 9 (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Jurassic World Evolution 2 | Kasım 9 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Grand Theft Auto: The Trilogy | Kasım 11 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Skyrim Anniversary Edition | Kasım 11 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Bright Memory: Infinite | Kasım 11 (PC)

Battlefield 2042 | Kasım 19 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S)

Shin Megami Tensei V | Kasım 12 (Switch)

The Wild at Heart | Kasım 16 (PS4, Switch)

Microsoft Flight Simulator: Game of the Year Edition | Kasım 18 (PC, Xbox Series X/S)

UnDungeon | Kasım 18 (PC, Xbox One)

Pokémon Brilliant Diamond and Shining Pearl | Kasım 19 (Switch)

Farming Simulator 22 | Kasım 22 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch)

Death’s Door | Kasım 23 (PS4, PS5, Switch)

Final Fantasy XIV: Endwalker | Kasım 23 (PC, PS4, PS5)

Oddworld: Soulstorm | Kasım 29 (Xbox One, Xbox Series X/S)

Beyond A Steel Sky | Kasım 30 (PS4, Xbox One, Switch)

Jocuri care vor fi lansate în decembrie:

Solar Ash | Aralık 2 (PC, PS4, PS5)

Danganronpa Decadence | Aralık 3 (Switch)

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp | Aralık 3 (Switch)

Halo Infinite | Aralık 8 (Xbox One, Xbox Series X/S, PC)

Among Us | Aralık 14 (Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5)

Five Nights At Freddy’s: Security Breach | Aralık 16 (PS4, PS5)

Deci, ce părere aveți despre jocurile care vor fi lansate în următoarele două luni? Există vreun joc pe care intenționați să îl cumpărați? Nu uitați să ne împărtășiți opiniile dvs. în secțiunea de comentarii.