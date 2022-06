Jocurile, unul dintre cele mai populare instrumente de divertisment din lumea modernă, continuă să se dezvolte zi de zi. Grafică mai realistă, lumi mari deschise și elemente complexe de joc fac mai plăcut să petreceți timpul în fața computerului și a consolei. Cu toate acestea, acest lucru aduce cu sine o problemă importantă. Aceste producții necesită hardware puternic. Deci, ce ar trebui să faceți dacă aveti un sistem ce nu este destul de bun?

În primul rând, trebuie menționat că există o soluție pentru această situație. Serviciile precum GeForce Now sunt foarte populare și funcționează dacă aveți o conexiune la internet sănătoasă. Totuși, dacă spui că vrei să joci jocuri pe propriul computer, soluția constă în jocurile care necesită cerințe de sistem reduse. Am enumerat producțiile care sunt încă depasite și care nu au nevoie de cerințe serioase pentru tine.

Jocuri cu cerințe de sistem reduse

Nu există nicio garanție că jocurile de pe lista noastră vor funcționa pe computerul dvs. Am selectat jocuri cu cerințe de sistem sub medie, computerul dvs. poate fi peste sau sub aceste cerințe. Dacă cerințele jocului corespund computerului dvs., puteți încerca să reduceți setările grafice.

The Witcher 2

În afară de The Witcher 3, cel de-al doilea joc al seriei este, de asemenea, o producție cu adevărat demnă de laudă. Deși primul joc din seria The Witcher nu a avut mare succes, a avut loc o revoluție cu al doilea joc. The Witcher 2 are un loc separat printre jocurile cu cerințe de sistem reduse. Deoarece al treilea joc al seriei necesită sisteme performante, te poți mulțumi cu al doilea joc. Chiar și asta te va mulțumi.

Cerinte Minime de Sistem:

Sistem de operare: Windows XP

Procesor: Intel 2,2 GHz Dual Core sau AMD 2,5 GHz Dual Core

RAM: 1 GB

Placă video: placă video VRAM de 512 MB cu suport Shader 3.0 și DirectX 9.0

Spațiu liber necesar: 8 GB

The Elder Scrolls V: Skyrim

Probabil ați mai auzit de Skyrim înainte. Al cincilea joc, care reînvie seria The Elder Scrolls , are milioane de fani. Deși au trecut ani de la lansare, suportul pentru modul larg al jocului oferă un joc interesant. The Elder Scrolls V: Skyrim, care a primit numeroase premii , arată bine pentru perioada sa din punct de vedere grafic. Cu toate acestea, povestea jocului, suport extins și modul de joc vă vor duce într-o lume diferită.

Cerinte Minime de Sistem:

Sistem de operare: Windows XP și versiuni ulterioare

Procesor: procesor dual-core de 2,0 GHz

RAM: 2 GB

Spațiu liber necesar: 6 GB

Placă video: placă video de 512 MB care acceptă DirectX 9.0

Cerințe suplimentare: dispozitiv audio compatibil DirectX

Jocuri cu cerințe de sistem reduse: Journey

Am precizat la începutul articolului că vom enumera jocurile care nu oferă mare lucru din punct de vedere grafic. Grafica acestui joc este foarte bine concepută, deși poate fi jucat pe sisteme cu cerinte de sistem scazute, grafica este destul de bogată. Pur și simplu alergi pe tot parcursul jocului, în diferite medii; Alergi în diferite puzzle-uri. Te poți simți în joc în timp ce joci. Este o mare binecuvântare că un astfel de joc poate rula pe sisteme joase.

Cerinte Minime de Sistem:

Sistem de operare: Windows 7 și versiuni ulterioare (64 de biți)

Procesor: Intel Core i3-2120 sau AMD FX-4350

RAM: 4 GB

Placa video: Nvidia GTS 450 sau AMD Radeon HD 5750

Spațiu liber necesar: 4 GB

Need for Speed: Hot Pursuit

Need for Speed: Hot Pursuit este considerat unul dintre cele mai de succes jocuri din serie. Astăzi, jocurile de curse necesită sisteme de înaltă performanță, deoarece motoarele grafice și fizice sunt în frunte. În acest moment, Hot Pursuit, lansat în 2010, ne vine în ajutor. Jocul, care are o grafică de nivel înalt pentru perioada sa și o senzație bună de condus, poate rula pe majoritatea sistemelor. Puteți juca jocul, în care vă dezvoltați cariera completând sarcinile, ore întregi.

Cerinte Minime de Sistem:

Sistem de operare: Windows XP SP3 sau o versiune ulterioară

Procesor: Intel Core 2 Duo 2.0 GHz sau AMD Athlon X2 64 2.4GHZ

RAM: 1 GB

Placă video: placă video VRAM de 512 MB cu suport Shader 3.0 și DirectX 9.0

Spațiu liber necesar: 8 GB

Dead Space

Dead Space, care este o serie de trei jocuri, este un joc care a crescut calitatea graficii în fiecare joc. În ciuda acestui fapt, există un public numeros care susține că primul joc este cel mai bun joc din trilogie. O nouă planetă este descoperită după ce omenirea a epuizat toate resursele de pe pământ. Isaac Clarke, un inginer, își folosește tehnologia pentru a lupta pentru a-i proteja pe cei vii de amenințări.

Cerinte Minime de Sistem: