Epic Games și-a construit o reputație destul de buna, oferind jocuri gratis în numeroase ocazii. În timp ce Epic oferă săptămânal jocuri gratuite, acestea au și o listă gratuită de jocuri în biblioteca lor permanentă. Unele dintre aceste jocuri sunt chiar exclusive pentru Epic Games Store și sunt gratuite. Lista de jocuri gratis include Fortnite, Genshin Impact, Rocket league și pietre ascunse precum Spellbreak.

Cum să descarci jocuri gratis Epic Game Store

1. Accesați Magazinul Epic Games și conectați-vă.

2. Acum, accesați lista de jocuri gratuite și selectați jocul pe care doriți să îl revendicați.

3. Selectați „ GET ”, apoi apăsați „ PLACE ORDER ”.

jocuri gratis Epic Games Store

4. Acum puteți descărca lansatorul Epic Games și instala jocul.

Top 10 jocuri Epic Games Lista jocurilor gratuite

Fortnite (Cel mai popular joc de pe Epic Games Store)

Fortnite este un joc care nu are nevoie de introducere. Este ușor unul dintre cele mai populare jocuri Battle Royale din lume. Cu fiecare sezon, jocul aduce noi evenimente și o nouă trecere de luptă. Se transformă încet, dar sigur, în propriul său metavers, cu evenimente imense de crossover în fiecare sezon. Este unul dintre cele mai populare jocuri din lista de jocuri gratuite Epic Game Store.

Epic a colaborat cu mai multe studiouri pentru a împrumuta personajele lor populare pentru a le folosi în joc ca skin-uri. De asemenea, au folosit aceste personaje în narațiunea sezonului. De exemplu, Thor și Galactus în timpul evenimentului Fortnite Nexus. Din păcate, jocul nu s-a schimbat atât de mult de la lansare, cu excepția noilor instrumente adăugate în fiecare sezon.

Descărcați gratuit Fortnite

Genshin Impact

Genshin Impact este un joc video de roluri open world. Mediul fantastic al lumii deschise și elementele magice ale jocului au reușit să atragă milioane de jucători din întreaga lume. Pe măsură ce jucătorii progresează în joc, întâlnesc mai multe personaje jucabile cu abilități diferite.

În timpul luptei, jucătorii pot comuta instantaneu între personaje și pot combina diferitele elemente magice pentru a da daune mai mari inamicilor. Dacă vă gândiți să încercați noi jocuri gratuite în 2021, atunci puteți găsi Genshin Impact în lista gratuită Epic Games.

Descarcă Genshin Impact gratuit

Rocket League (joc gratuit pe Epic Games Store)

Rocket League este un joc de fotbal gratuit, dar cu o întorsătură. În loc să controlați personajele umanoide din joc, jucați fotbal cu mașini cu rachetă. În joc, pot fi opt jucători împărțiți în două echipe. Fiecare echipă încearcă să forțeze mingea în poarta adversarului cu mașinile sale.

Este sigur să spunem că Rocket League este unul dintre cele mai distractive jocuri pentru canapea și pentru a juca cu mulți prieteni. Jocul este destul de competitiv și distractiv în același timp. Dacă te plictisești și vrei să joci ceva casual, poți găsi Rocket League pe lista gratuită Epic Games.

Descarcă Rocket League gratuit

Rogue Company

Rogue Company este un joc multiplayer publicat de Hi-Rez Studios. Jocul este destul de similar cu Valorant sau CS: GO. Cu toate acestea, spre deosebire de Valorant sau CS: GO, Rogue Company este un shooter în persoana a treia. Deci, dacă ești unul dintre acei jucători care preferă jocurile Third Person în locul jocurilor FPS, atunci Rogue Company este cea pentru tine.

Jucați într-o echipă cu patru jucători pentru a merge împotriva unei alte echipe în mai multe moduri de joc. La începutul fiecărei runde, jucătorii pot cumpăra arme, avantaje și grenade folosind creditele. Numărul de credite pe care le câștigați va depinde de performanța dvs. în fiecare rundă. Puteți găsi Rogue Company pe lista gratuită Epic Games.

Descarcă Rogue Company gratuit

Warframe

Warframe este un joc de acțiune RPG de acțiune cu spărgători. Jucați ca un ninja spațial cu patru abilități unice care sunt legate de fiecare personaj. Puteți debloca alte personaje doar jucând jocul sau cumpărându-le cu monedă premium. Are o tradiție profundă pentru cei care sunt interesați de jocurile bazate pe poveste.

Unde jocul strălucește si are o varietate de conținut și actualizări constante. De-a lungul anilor, dezvoltatorii Warframe au lansat mai multe actualizări pentru joc, umplându-l cu cantități uriașe de conținut. Dacă te găsești vreodată cu mult timp și nimic cu care să te joci, verifică Warframe pe lista de jocuri gratuite Epic.

Descărcați gratuit Warframe

Dauntless

Dauntless este un titlu exclusiv Epic Games și este foarte asemănător cu Monster Hunter: World. Singura diferență este că este free-to-play și acceptă cross-play. Acesta este jocul perfect pentru fanii francizei Monster Hunter. Una dintre cele mai bune caracteristici ale sale este că o puteți juca cu până la patru prieteni, indiferent de platforma lor.

Dezvoltatorii au tratat acest titlu ca pe un joc de servicii live și au făcut câteva actualizări de conținut. Jocul este plin de diverși monștri de vânat, armuri de ambarcațiuni și arme de construit cu aceste actualizări constante. Puteți găsi Dauntless pe lista gratuită Epic Games.

Descărcați Dauntless gratuit

Spellbreak

Spellbreak este un joc Battle Royale de a doua generație, deoarece este diferit de jocul tradițional. În acest joc Battle Royale, jucătorii trebuie să aleagă între două mănuși elementare și să-și folosească atacurile magice în combinație pentru a elimina echipele inamice. Similar cu Fortnite, jocul arată simplu, dar are un plafon foarte înalt pentru jucătorii calificați.

Orice jucător care cunoaște bine mecanica și strategiile acestui joc poate șterge cu ușurință întreaga echipă inamică. Este cu siguranță o gură de aer proaspăt în actualul gen Battle Royale. Puteți găsi Spellbreak pe lista gratuită Epic Games.

Descărcați Spellbreak gratuit

Trackmania

Trackmania este un joc de curse pe trasee care face parte dintr-o serie de lungă durată de Ubisoft. Deși nu este la fel de popular ca seria NFS, Forza sau Gran Turismo: este un joc minunat pentru a sări doar pentru o sesiune rapidă de jocuri. Controlați o mașină F1 în acest joc, făcându-l mai rapid decât orice alt joc de curse.

În Trackmania, poți să concurezi Solo pentru a-ți bate recordul de pe vremuri sau poți merge împotriva altor jucători online. Există aproximativ 25 de melodii oficiale în joc, iar melodiile vor fi actualizate la fiecare 3 luni. Deci, există multe de explorat în Trackmania. Jocul este foarte captivant și poți chiar să-ți construiești propriile masini.

Descărcați Trackmania gratuit

Hyper Scape

Hyper Scape este încă un joc de luptă Royale stabilit în viitoarea lume VR. În loc să se micșoreze un cerc pe măsură ce jocul progresează, sectoarele aleatorii ale hărții dispar. Odată ce jocul ajunge la final, o coroană apare pe hartă și orice jucător care poate să o țină timp de 60 de secunde devine câștigător.

Jucătorii au, de asemenea, acces la abilități speciale numite „Hacks”, care pot fi folosite pentru ofensare și apărare. Când unul dintre coechipierii tăi moare, ei devin un Ecou și pot face ping echipelor inamice. Pe măsură ce meciul progresează, AI-ul jocului introduce, de asemenea, diferiți modificatori, cum ar fi modul cu gravitație redusă, muniție infinită, dezvăluind locația inamicului etc.

Descărcați gratuit Hyper Scape

Paladini

Paladins este un joc video de tip shooter online realizat de Hi-Rez, producătorii companiei Rogue. Modul de joc este foarte similar cu Overwatch, unde jucătorii trebuie să aleagă ce campion să folosească pentru meci. Fiecare campion are abilitățile și armele sale unice. Există mai multe moduri de joc: asediu, atac, echipă deathmatch și clasat (asediu competitiv).

Fanii jocurilor precum Overwatch și League of Legends vor găsi acest joc foarte plăcut. Puteți găsi Paladins pe lista de jocuri gratuite de pe magazinul de jocuri Epic.

Descărcați Paladins gratuit