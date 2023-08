Jocuri gratuite pentru PlayStation Plus în septembrie 2023!

PlayStation Plus este un serviciu de abonament oferit de Sony, care oferă o serie de beneficii jucătorilor de PlayStation, inclusiv accesul la jocuri online, reduceri exclusive și o selecție de jocuri gratuite în fiecare lună. Aceste jocuri gratuite sunt împărțite în trei categorii: Essential, Extra și Deluxe, fiecare oferind o selecție diferită de jocuri.

Ce este PlayStation Plus?

PlayStation Plus este un serviciu de abonament care oferă o serie de beneficii jucătorilor de PlayStation. Abonații beneficiază de acces la jocuri online, reduceri exclusive în PlayStation Store și o selecție de jocuri gratuite în fiecare lună. Serviciul este împărțit în trei categorii: Essential, Extra și Deluxe, fiecare oferind o selecție diferită de jocuri și beneficii.

Jocuri gratuite pentru septembrie 2023

În septembrie 2023, abonații PS Plus Essential vor avea acces la trei jocuri gratuite: Saints Row, Little Nightmares 2 și Hades. Aceste jocuri vor fi disponibile doar pentru abonații PS Plus Essential. Jocurile pentru abonații PS Plus Extra și Deluxe urmează să fie anunțate pe 5 septembrie.

Cum să te abonezi la PlayStation Plus

Pentru a te abona la PlayStation Plus, trebuie să ai un cont Sony Entertainment Network (SEN) și o consolă PlayStation compatibilă (PS4 sau PS5). Apoi, urmează acești pași:

Accesează PlayStation Store de pe consola ta PlayStation. Mergi la secțiunea „PlayStation Plus” din meniul principal. Selectează „Alătură-te PlayStation Plus” și alege planul de abonament dorit. Completează informațiile de plată și confirmă achiziția.

Odată ce ai devenit abonat, vei avea acces la toate beneficiile PlayStation Plus, inclusiv jocurile gratuite din luna curentă.